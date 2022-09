Kreis Konstanz vor 4 Stunden

Sind die Schulen im Landkreis dieses Schuljahr ausreichend mit Lehrern versorgt?

An Konstanzer Schulen sind genug Lehrerkräfte vorhanden, so das Schulamt. Im Kreis Konstanz sieht es bei weiterführenden Schulen nicht ganz so gut aus. Überall gilt aber: Sobald Lehrer krank werden, wird es knapp.