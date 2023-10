Mal ehrlich: Schimpfen über die Bodenseegürtelbahn (BGB), das kann jeder. Denn sie liefert auch immer wieder genügend Anlass. So müssen sich Pendler auf der rund 80 Kilometer langen Strecke zwischen Lindau und Radolfzell beinah täglich über Verspätungen oder Ausfälle ärgern. Trotzdem – oder genau deswegen – sind Spott und Häme über die Bahn längst abgedroschen. Deutlich schwieriger ist es, die guten Seiten zu sehen. Hier ein Versuch.

1. Bahnfahren ist gesund. Klingt absurd, ist aber leicht erklärt. Erstens: Wartend an Bahnhöfen verbringen Reisende weitaus mehr Zeit an der frischen Luft, als sie es vermutlich sonst täten. Zweitens: Sind Sie schon einmal am Radolfzeller Bahnhof, um 8 Uhr morgens, durch Horden von Schülern und Pendlern, von Gleis vier zu Gleis sechs gesprintet? Das hält zweifellos fit.

2. Oft dürfen Reisende länger sitzen bleiben, als ihnen per Ticket zusteht – und das für das gleiche Geld. Wo gibt es das schon?

3. Es kostet nur noch 49 Euro monatlich. Für viele Pendler auf der BGB hat sich die Einführung des Deutschlandtickets sicherlich gelohnt. Denn für Monatsfahrkarten mussten Berufstätige zuvor – je nach Strecke – locker rund 100 Euro hinblättern. Die günstigeren Tickets machen die Züge zwar nicht pünktlicher. Aber die Verspätungen tun irgendwie weniger weh – Stichwort Preis-Leistungsverhältnis. Oder ist das nur persönliches Empfinden?

4. Die Bahn schenkt ihren Reisenden Zeit. Zeit für Dinge, für die sie sich ansonsten keine Zeit nehmen würden, weil sie dachten, sie hätten die Zeit dafür nicht. Einen Podcast hören? Eine Sprache lernen? Ein Buch lesen? Oder einfach selbst eines schreiben? Ihr Zug steht mal wieder wegen einer „Verspätung aus vorheriger Fahrt“ am Bahnhof in Ludwigshafen? Die Bahn schenkt Ihnen Zeit, nutzen Sie sie sinnvoll!

5. Sie haben Überstunden? Kein Problem! Wer regelmäßig zu spät zur Arbeit kommt, ist diese im Handumdrehen los.

6. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen: Das scheint auch das Motto der Deutschen Bahn zu sein. Denn höchstselbst zählt sie auf ihrer Internetseite auf, in welchen Ländern es überhaupt kein Schienennetz gibt. Zum Beispiel in Island, wo rund zwei Drittel der Bevölkerung im Ballungsraum der Hauptstadt Reykjavik leben. Vor Neid erblassen würden die Isländer sicherlich, wenn sie wüssten, dass Deutschland über ein rund 38.000 Kilometer langes Streckennetz verfügt, mit dem man problemlos das ganze Land bereisen kann!

7. Genug der Ironie. Eines muss man der Bodenseegürtelbahn lassen: Sie ist eine der schönsten Zugstrecken des Landes. Egal, ob er fährt oder nicht, auf vielen Abschnitten haben Reisende eine atemberaubende Aussicht auf den Bodensee.

Getreu ihrem Namen säumt die Bahn das Ufer des Binnengewässers wie ein Gürtel. Sonnenuntergänge über glitzernden Wellen und azurblaues Wasser scheinen da nur einen Sprung aus dem Wagon entfernt. Pünktlicher macht dieser Anblick die Züge zwar auch nicht, aber er entschädigt zumindest ein bisschen.

Die Bodenseegürtelbahn zwischen Überlingen und Ludwigshafen: An manchen Stellen entsteht der Eindruck, man könne direkt vom Wagon ins Wasser springen. | Bild: Maike Stork

Zugegeben: Abgesehen von ihrer malerischen Aussicht ist die Bodenseegürtelbahn, mit Verlaub, wenig charmant. Sie macht es Reisenden wirklich schwer, sie zu lieben. Denn es hapert an allen Ecken und Enden auf der teils eingleisigen Verbindung. Es ist daher höchste Eisenbahn, dass die Strecke ausgebaut und elektrifiziert wird. Bis es jedoch soweit ist, sollten Reisende versuchen, positiv zu bleiben. Alles andere hilft nämlich auch nichts.