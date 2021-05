Der Vorsitzende des Kreisseniorenrats, Bernd Eberwein, betrachtet die Lockerungen für Geimpfte gegen das Coronavirus ganz pragmatisch: „Wir können unsere Enkel besuchen und umgekehrt.“ In einer über das Internet abgehaltenen Vorstandssitzung sagte er weiter: Senioren hätten wenig Hang zu ausladenden Partys am Seeufer. Für die Menschen gehobenen Alters sei es wichtig, die Enkel zu sehen und ohne Hürden Bekannte und Verwandte im Pflegeheim besuchen zu können. Er geht davon aus, dass die meisten Menschen bald ohnehin geimpft sind. Offen sei allerdings die Frage, wie lange der Schutz vor dem Virus andauere. Zudem bemängelte Eberwein, dass der Umfang der Lockerungen für Geimpfte reichlich unübersichtlich sei. Er erhofft sich bald Klarheit.

Bernd Eberwein, der Vorsitzende des Kreisseniorenrats: „Wir als Senioren sehen keine Zweiklassengesellschaft.“ | Bild: Rindt Claudia

Mit Blick auf die Lage, dass Impfstoff lange Zeit nur an bestimmte Personengruppen ausgegeben wurde, sagte er: Grundsätzlich sehe er eine große Solidarität in der Gesellschaft gegenüber Menschen, die aufgrund des Alters oder Vorerkrankungen anfälliger für eine Erkrankung durch das Coronavirus seien, stellte Eberwein fest. „Wir als Senioren sehen keine Zweiklassengesellschaft“. Zur Solidarität gehöre es jetzt auch, dass ältere Geimpfte sorgsam mit ihren Freiheiten umgehen.

Der Kreisseniorenrat will sich zudem bei der Verkehrsplanung des Landkreises einbringen. „Ich möchte alle bitten, gemeinsam zu überlegen, was im öffentlichen Nahverkehr besser werden muss“, sagte Eberwein. Es gehe um die Taktzeiten, die Ausstattung der Busse, die Umsteigepunkte, die Tarife und das Informationssystem für Fahrgäste. Aktuell werde am neuen Nahverkehrsplan gearbeitet, der dann von 2022 bis 2026 gelte. Alle Bürger seien aufgefordert, bis 13. Juni Jahr ihre Bemerkungen und Anregungen dem Landratsamt mitzuteilen. Ein Formular dafür findet sich über die Internetseite des Landratsamts (www.lrakn.de/nahverkehrsplan).