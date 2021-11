Stockach vor 1 Stunde

Seltener Beruf – die Seilerin. Warum Warum das für Sophie Muffler aus Stockach ein Traumberuf ist

Sophie Muffler aus Stockach liebt es, mit ihren Händen zu arbeiten. In ihrer Ausbildung zur Seilerin erlernt sie ein traditionelles Handwerk in Verbindung mit hochmodernen Maschinen. Dafür arbeitet sie nicht nur im väterlichen Betrieb, sondern immer wieder auch in anderen Unternehmen. Überall gewinnt sie neue Einblicke.