Ein Fahrradhelm ist ein Muss. Wilfried Franke kommt zackig mit seinem Rennrad in Meersburg angerauscht. Er liebt es, auf dem Bodensee Radweg zu fahren. Nicht nur, weil die Landschaft, durch die der Weg führt, schön ist. Sondern, weil Wilfried Franke eine ganz persönliche Verbindung zu dem Radweg hat. Denn er ist einer der Gründungsväter des Bodensee Radweges.

40 Jahre ist das nun her. Aber Franke, der damals als Leiter im Amt für Kreisentwicklung im Landratsamt Bodenseekreis gearbeitet hat, erinnert sich daran, als ob es gestern gewesen war. „Es gab nichts“, sagt er knapp. Er gestikuliert mit den Händen. „Es gab keine Radweg-Infrastruktur. Maximal ein paar einzelne Wege und Wirtschaftswege an Feldern wegen des Kulturanbaus“, sagt er. Nirgends – betont er nachdrücklich.

Radfahren ist zum Status geworden

Radfahren war in den 1980er-Jahren noch kein großes Thema. „Nicht wie heute, wo Radfahren fast zum Statussymbol geworden ist“, vergleicht er es mit der heutigen Situation. Fast niemand habe das Fahrrad damals als ernstzunehmendes Verkehrsmittel wahrgenommen.

Auch Peter Schuck hat das in den 80er-Jahren so empfunden. Er ist Geschäftsführer von Best Biketours in Konstanz. „Radfahren war eine Fortbewegung für arme Leute“, fasst er es zusammen. Doch dann kam die Wende. „Anfang der 80er-Jahre gab es einen massiven Sinneswandel“, erinnert sich Schuck.

Mehr und mehr entwickelte sich das Radfahren zum Vergnügen. Aber die Infrastruktur dafür gab es noch nicht, sagt Wilfried Franke. „Die Straßen waren dominiert von Pkws und Lkws“, erinnert sich er. Trotzdem keimte die zarte Idee dieses Radweges. „Unser Ziel war es, dass die Gäste einmal ganz um den See mit dem Rad fahren konnten“, sagt Franke.

Der Radtourist als Wirtschaftsfaktor – dieses Potenzial wollte man ausschöpfen. Dazu musste aber man erst mal eine Route festlegen. „Es gab Radwege, aber keine zusammenhängende“, sagt Franke. Sogar bis heute ist das teilweise noch so.

800.000 Radfahrer pro Jahr Laut des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nutzen rund 800.000 Radler jedes Jahr den Bodensee-Radweg. An Spitzentagen nutzen knapp 5000 Radler bestimmte Abschnitte des Radweges – das ergab eine Zählung des Bodenseekreises in Zusammenarbeit mit dem ADFC. Der Bodensee-Radweg steht in den Monaten Juli und August unter dem Motto: Voll, voller, viel zu voll.

Einzelne Streckenabschnitte wurden erst in jüngerer Vergangenheit ergänzt, so wie zum Beispiel im Jahr 2020 auf der Höri von Öhningen nach Wangen (Landkreis Konstanz). Der 2,6 kilometerlange Geh- und Radweg entlang der L192 war laut einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums Baden-Württembergs eines der letzten Stücke des Bodensee Radweges, welches noch nicht befahrbar war.

Radweg führt durch drei Länder

Vor 40 Jahren war dieses Problem deutlich größer. Aber wie schafft man ein Radwegenetz von über 260 Kilometern, welches sich über mehrere Länder erstreckt? Brauchte es dazu ein Wunder?

Nein, nur die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) – einem kooperativen Zusammenschluss der am Bodensee angrenzenden Länder Bayern und Baden-Württemberg, der Schweizer Kantone Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Zürich, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden und des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Unter dem Dach der IBK wurde die Subkommission Bodensee Radweg gegründet – erzählt Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer der IBK.

Ganz einfach war die Findung der Route allerdings nicht. Spaß habe es trotzdem gemacht, erzählt Wilfried Franke: „Die Mitglieder der Kommission haben sich gemeinsam aufs Rad gesetzt und sind die Abschnitte immer wieder abgefahren.“ Dabei habe man nicht nur die Route festgelegt, sondern auch, wo Hinweisschilder angebracht werden müssen. Ganz einfach sei das aber nicht immer gewesen.

Idee zum Hinweisschild: der stilisierte Radler Wer den Bodensee Radweg fahren will, orientiert sich am besten an den Hinweisschilder mit dem stilisierten Radler mit dem blauen Hinterrad. Diese Schild führt auf mehreren Routen um den Bodensee. Das Symbol basiert auf dem Schild des Bodensee Wanderweg: einem Kreis mit blauen Innenleben. „Wir haben damals einfach das Zeichen um den Radler ergänz und schon hatten wir ein einiges Hinweisschild für den Radweg“, erzählt Wilfried Franke, einer der Gründungsväter des Bodensee Radweges.

So sieht das Hinweisschild für den Bodensee Radweg aus. Es ist ein stilisiert Radler mit einem blauen Hinterrad.

„Vereinzelt mussten an gewissen Streckenabschnitten zur Umgehung von Engstellen Wege entlang der Bahnlinien in den Fels gespitzt oder mit speziellen Brückenbauwerken versehen werden“, gibt Schnell ein Beispiel.

Der Radweg erlangte sehr schnell Beliebtheit. Manche Abschnitte und Fähren seien überlastet gewesen, sagt Klaus-Dieter Schnell. Die Wegeführung musste angepasst werden – einzelne Abschnitte führten weg vom See ins Hinterland und dann wieder zurück auf die alte Strecke.

Und schnell kristallisierte sich ein zweiter Konflikt heraus. „Es hießt: Wanderstock gegen Luftpumpe“, formuliert es Franke flapsig. Denn der Bodensee Radweg führte vielerorts auf dem bereits bestehenden Bodensee-Wanderweg entlang.

„Immer wieder gab es Konflikte zwischen Wanderern und Radfahrern“, sagt Franke. Ein Problem, dass heute noch besteht – vor allem, seit immer mehr Menschen mit Pedelecs und E-Bikes unterwegs sind.

Viele ärgern sich über die E-Bikes

Radtouristiker Peter Schuck sieht diese Entwicklung kritisch. „E-Bike-Fahrer sind mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs“, erklärt er. Das führe immer öfter zu Problem und Unfällen. „Da muss auf jeden Fall eine Lösung her“, sagt er. Seiner Meinung nach, müsse man die motorisierten Radfahrer vom offiziellen Bodensee-Radweg wegführen. Vielerorts sei der Weg einfach zu schmal.

Wilfried Franke sieht das Gefahrenpotenzial auch. „E-Bike-Fahrer fahren viel schneller“, sagt er. Er wolle niemanden anklagen, denn auch andere Gruppen seien deutlich flotter unterwegs. Dazu zähle er auch Inline-Skater oder Rennradfahrer – so wie er einer sei.

„Wichtig ist, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen“, findet er. Denn überall Abschnitte zu schaffen, welche die verschiedenen Interessensgruppen trenne, sei topografisch nicht möglich. „Für mich ist das oft eine Ausrede“, sagt Radtouristiker Peter Schuck. Aber: Dem Erfolg des Bodensee-Radweges tut das bisher keinen Abbruch.