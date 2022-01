Patrick Altenburger, Chef der SBB Deutschland, spricht im Interview über den Seehas. Er erläutert, warum der Zug oft in in Einzeltraktion fährt und warum man für Sicherheit im Zug sorgen muss.

Herr Altenburger, immer wieder gibt es Klagen, dass der Seehas in den Morgenstunden nur in Einzeltraktion verkehrt. Warum gibt es diese Probleme immer wieder?Ja, das ist leider so und dafür entschuldigen wir uns auch. Wir hatten über die Tage