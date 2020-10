Kreis Konstanz vor 58 Minuten

Seehas und Seehäsle 24 Stunden fahren lassen? Das würde den Landkreis Konstanz 2,945 Millionen Euro kosten

Wie schön wäre es, wenn der Seehas, das Seehäsle und die Anbindung an die S-Bahn nach Schaffhausen an sieben Tagen rund um die Uhr möglich wäre. Diese Frage hat sich die CDU-Fraktion im Kreis Konstanz gestellt. Die Antwort kam in der jüngsten Kreistagssitzung von der Verwaltung: 2,945 Millionen Euro wären dafür nötig