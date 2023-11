Auf einmal kommt Arno Langer etwas in Stress. Der Seehas-Lokführer sitzt im Führerhäuschen. Plötzlich ertönt ein schrilles Signal. Der Bildschirm rechts neben ihm blickt. Die Brandmeldeanlage ist angesprungen. Brennt es im Zug? Langer atmet tief durch. „Nein, wahrscheinlich hat jemand im Zug geraucht. Das kommt leider öfter vor als einem lieb ist“, sagt er.

Der 37-jährige Lokführer ärgert sich etwas. Die Verspätung, die er mit dem Seehas bereits hat, wird er jetzt nicht mehr aufholen können. Denn bevor Langer seine Reise mit dem Zug fortsetzen kann, muss er den Fahrgastraum kontrollieren. „Sicherheit geht vor“, sagt er und verlässt das Führerhäuschen.

Seehas-Lokführer Arno Langer wechselt die Fahrerkabine. Heute bleiben im dafür acht Minuten. Manchmal muss es aber auch schneller gehen. | Bild: Steinert, Kerstin

Es ist 7.43 Uhr an einem Donnerstagsmorgen. Der Seehas steht an der Haltestelle Petershausen in Konstanz. Vier Minuten zu spät ist Langer schon. Aber es hilft nichts, sich zu ärgern. Er muss herausfinden, ob er mit seiner Vermutung recht hat oder es wirklich irgendwo im Zug brennt.

Seehas ist auf Platz 4 der Pünktlichkeit Der Seehas gilt im Baden-Württemberg-Vergleich als einer der pünktlichsten Zugverbindungen. Platz vier belegt das Zugangebot der Schweizer Bundesbahn (SBB) Deutschland. Das ergibt ein Qualitätsranking des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Besser schneiden nur die Klettgau-Bahn, der Albbahn und die Stadtbahn Heilbronn Nord ab. Untersucht werden die Punkte Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Zugkapazität, Sauberkeit und Gesamtzufriedenheit.

Ein Grund für Verspätungen: egoistische Fahrgäste

Er geht durch beide Waggons. Schaut sich ganz genau und mit geschultem Blick um. Im letzten Abteil bestätigt sich sein Verdacht. Auf der Toilette im Waschbecken findet er noch Zigarettenstummel. Der Verursacher? Unbekannt. Langer mutmaßt: „Vielleicht sitzt er noch im Fahrgastraum. Ich weiß es nicht.“

Im Bahnhof Petershausen muss Arno Langer den Seehas für längerer Zeit stoppen. Die Brandmeldeanlage ist losgegangen. | Bild: Steinert, Kerstin

Dann platzt es aus ihm heraus: „Aber dieses egoistische Verhalten von Fahrgästen verstehe ich nicht.“ Im Zug sei das Rauchen verboten und die Fahrt von Engen nach Konstanz dauere sowieso nur 47 Minuten. Nur kurz ärgert sich der Lokführer, nach dieser menschlichen Reaktion geht es wieder konzentriert an die Arbeit.

Verspätungen gehören leider zum Alltag. Aber meistens liege es nicht der Verantwortung der Lokführer, sondern auch sehr oft auch am Fahrgast. „Wie zum Beispiel mit dieser Aktion“, erläutert Langer. Und wenn der Seehas einmal verspätet sei, müsse er anderen Zügen Vorfahrt lassen. Denn auf der 44 Kilometer langen Strecke zwischen Engen und Konstanz gibt es einige eingleisige Abschnitte.

Der Seehas fährt an Markelfingen vorbei. Auch hier hält der Zug. | Bild: Buchholz, Michael

Hat der Seehas Verspätung, darf zuerst der Fernverkehr, der Regionalverkehr (zum Beispiel die Schwarzwaldbahn), der Nahverkehr (zum Beispiel Seehas) und dann der Güterverkehr die Strecke passieren. Dann heißt es oft für den Seehas: Im Bahnhof wird gewartet, bis die Schwarzwaldbahn vorbei ist.

Der Seehas fährt in Konstanz ein - ein Zeitraffer Video: Steinert, Kerstin

Für Daniela Erdmann ist es ein Glück, dass der Seehas an diesem Morgen nicht im Zeitplan ist. So hat sie den Zug nach Konstanz noch erwischt. „Ich dachte schon, ich bekomme den Zug nicht mehr“, sagt sie. „Irgendeinem Fahrgast kommt die Verspätung meist zu Gute“, zieht Langer eine positive Bilanz.

Daniela Erdmann fährt öfter mit dem Seehas. Heute hat sie den Zug gerade noch erwischt, weil der Seehas Verspätung hatte. | Bild: Steinert, Kerstin

Seit fünf Jahren ist der 37-jährige Mann Lokführer und Angebotsplaner bei der Schweizer Bundesbahn (SBB) Deutschland. Er macht seinen Job gerne. „Jeden Tag ist irgendwie anders“, sagt er. Wie zum Beispiel an diesem Tag. Jedes Mal, wenn er zum Haltepunkt Wollmatingen kommt, muss er ein besonderes Protokoll erfüllen. Einen Befehl, wie es im Fachjargon heißt.

Unfall bringt Züge aus dem Takt

Einfach über den Bahnübergang fahren, darf er nicht. Er muss abbremsen, anhalten, sichten, pfeifen und erst dann darf er die Stelle passieren. Das bringt den Seehas etwas aus dem Takt. Der Grund ist ein Unfall nur wenige Tage zuvor. Ein Fahrer eines VW Caddy hat am Abend des 31. Oktobers sein Auto auf den Schienen beim Bahnübergang in der Riedstraße in Konstanz abgestellt. Fast ungebremst ist eine Schwarzwaldbahn in das unbesetzte Fahrzeug gerauscht. Das Auto traf die Bahnanlage und einen Zigarettenautomaten. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand.

DB hat die Bahnschranken repariert Die defekte Bahnschrank nach dem Unfall am 31. Oktober am Bahnübergang Konstanz-Wollmatingen ist seit dem 3. November wieder repariert. Die Deutsche Bahn hatte die Ersatzteile für die Anlage auf Lager konnte schnell reagieren. Züge müssen damit nicht mehr vor dem Übergang nicht mehr zum Stehen kommen. Der Befehl, so der Fachbegriff für das Haltemanöver, gilt nur so lange wie Bahnschranken defekt sind. Die Fahrt kann an dieser Stelle also ungehindert fortgeführt werden.

Der Triebwagen der Schwarzwaldbahn wurde vorn ebenfalls beschädigt. | Bild: Feuerwehr Konstanz

„Ja, das ist ein unglaublicher Unfall. Unfassbar, dass nicht mehr passiert ist“, sagt Langer als er den Zug kurz vor der Haltestelle abbremst. Er schau akribisch nach links und rechts, lässt den Zug pfeifen. „Lieber pfeife ich hier alle aus dem Schlaf als ein Risiko einzugehen“, erklärt er. Dann lässt er den Zug wieder anrollen. „Aber dadurch handle ich mir eine kleine Verspätung ein“, sagt er. An diesem Tag werden es allein deswegen zweieinhalb Minuten sein.

Seehas ist ein Leichtgewicht auf den Schienen

Schockiert einen Lokführer so ein Unfall? „Natürlich“, sagt Langer. Doch allzu lange beschäftige er sich nicht damit. Er spreche aber nur für sich. Der 37-Jährige weiß, dass andere Kollegen sich schwerer damit tun. Doch diesen Unfall hätte kein Lokführer verhindern können. „Der Seehas hat bei guter Witterung einen Bremsweg von rund 250 Metern. Wenn es so wie heute nieselt und die Haftung deswegen schlechter ist, verlängert sich der Bremsweg“, erklärt er.

Immer auf Draht: Arno Langer telefoniert mit dem Fahrdienstleiter im Bahnhof Konstanz. | Bild: Steinert, Kerstin

Und der Seehas sei noch ein Leichtgewicht. Er wiege etwa 280 Tonnen, hat 3500 PS und könne bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren. Eine Schwarzwaldbahn bringe nochmal ein paar Tonnen mehr auf die Wage, führe entsprechend mehr PS mit sich und ist auch einen Ticken schneller.

Aber zum Glück sei so ein Unfall eher die Ausnahme. Meistens seien die Fahrten recht entspannt. Besonders die Fahrt zu Tagesbeginn. „Wir Lokführer haben ein ganz besonderes Privileg“, sagt er. Aus dem Führerhäuschen könne man die schönsten Sonnenaufgänge beobachten. „Je nachdem wo man sich gerade mit dem Zug befindet, hat man ein wunderbares Panorama auf die Berge“, schwärmt Arno Langer.