7, 21, 23, 32, 35 und 45 – das sind die Zahlen, die ein Lotto-Spieler aus dem Raum Konstanz angekreuzt hatte. Bei der Ziehung am Mittwoch, 26. Juli, wurden genau diese Gewinnzahlen bei Lotto 6aus49 gezogen. Wie aus einer Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg hervorgeht, fehlte dem Mann allerdings das letzte Quentchen Glück: Die Superzahl 3 fehlte zum Millionen-Jackpot!

Die Freude dürfte dennoch groß gewesen sein: Dank der sechs richtig getippten Gewinnzahlen ist der Spieler nun um genau 585.259,80 Euro reicher, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer lag bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Konstanz Zum Millionär fehlte eine Zahl – Glückspilz aus Konstanz hat bei Lottogewinn auch Pech Das könnte Sie auch interessieren

Wer hinter dem Gewinner steckt? Das verrät Lotto Baden-Württemberg nicht. Nur so viel: Dem Unternehmen ist bekannt, wer der glückliche Gewinner ist, da er seinen Tipp nicht per Schein sondern online abgegeben hatte. Dadurch wird das Geld dem Glückspilz in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.

Der Jackpot bei Lotto 6aus49 wurde hingegen nicht geknackt. Das bedeutet: Bei der nächsten Ziehung am Samstag, 29. Juli, geht es somit um rund neun Millionen Euro. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit diesen Gewinn abzusahnen? Hier liegt die theoretische Chance bei 1 zu rund 140 Millionen.

Frag mal nach! Warum ist es eigentlich so schwer, im Lotto zu gewinnen? Das könnte Sie auch interessieren

Noch größeres Glück hatte Anfang Mai übrigens ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus dem Kreis Konstanz: Bei der Eurojackpot-Ziehung lag die Person mit ihren Zahlen richtig und durfte sich über den Betrag von 1,5 Millionen Euro freuen.