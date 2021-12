„Geld ist da, sehr viel Geld. Doch die Schulen brauchen auch Zeit“. Martin Pohlmann-Strakhof, Leiter der Wessenbergschule und geschäftsführender Leiter der Berufsschulen im Kreis Konstanz, kritisiert das vom Land angestoßene Verfahren zur Digitalisierung und fordert mehr Lehrer-Arbeitszeit für die damit verbundenen Aufgaben.

„Digitale Hausmeister“ für Schulen?

Sandra Boser, Staatssekretärin im Kultusministerium, kann den Wunsch nachvollziehen, sieht aber Konflikte: „Das hat Folgen für die Unterrichtsversorgung“. Die Spezialisten für Physik und Informatik würden dringend in den Klassenzimmern gebraucht. Für Boser bedeutet Digitalisierung, dass auch neue pädagogische Angebote entstehen. In den Bildungsplänen solle die digitale Medienkompetenz künftig Thema sein. Sie geht davon aus, dass Schulen bei technischen Problemen auf „digitale Hausmeister“ zurückgreifen können, also auf externe Spezialisten.

Beim Online-Gespräch mit Sandra Boser, zu dem ihre Landtagskollegin Nese Erikli (Grüne) eingeladen hatte, berichteten auch andere Schulleiter von Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Digitalisierung. Theoretisch sei es gut, dass Schulen Medienentwicklungspläne aufstellen, und sich Gedanken über die Pädagogik der Digitalisierung machen sollten, sagte Thomas Adam, Leiter der Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz. Unter dem Strich aber sei er ernüchtert. „Das ist nicht dynamisch genug. Das ist ein riesiger Wasserkopf.“

Schulen fordern Perspektiven

Auf Ausschreibungen von Digitalleistungen bekämen Schulen zudem kaum Angebote. Immer wieder seien Kollegen rettend eingesprungen. Für Verunsicherung sorgten Nachrichten, nach denen eines der gängigen Portale für die virtuelle Zusammenarbeit, auf das Schulen in der Corona-Pandemie notgedrungen umgestellt hatten, aus Datenschutzgründen in Frage stehe. Boser beruhigte: „Da passiert erst einmal nichts“. Änderungen seien erst zu erwarten, wenn das Land eine Lösung habe, das es in der Breite anbieten könne.

Patrick Hartleitner, Leiter des Suso-Gymnasiums in Konstanz, erhofft sich vom Land Alternativen für teure Lizenzverträge. Die Schulbudgets dürften nicht zu sehr belastet werden. Jürgen Kaz, Leiter des Konstanzer Humboldt-Gymnasiums, berichtet, Schüler brächten zunehmend eigene Notebooks an die Schule.

Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit erwarte er vom Land Perspektiven, wie Schüler mit eigenen Endgeräten ausgestattet werden können. Und Stephanie Ball, Leiterin der Grund- und Werkrealschule Berchen in Konstanz, wollte wissen, was mit Schülern aus sozial schwachen Familien passiert, deren Haushalte nicht digitalisiert sind. „Diese Schüler erreicht man über den Fernunterricht nicht“. Die Landtagsabgeordnete Nese Erikli kündigte an, im Herbst/Winter 2022 nachhaken zu wollen, wie es mit der Digitalisierung weiter gegangen sei.