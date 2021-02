Prompt trudeln die Beschwerden ein: Der Seehas fahre zu den Stoßzeiten nur in einfacher Traktion, statt – wie versprochen – mit zwei aneinandergehängten Zügen. Immer wieder wenden sich Leser mit dieser Beobachtung an den SÜDKURIER. Zuletzt schrieb ein Leser aus Radolfzell: „Ich fahre regelmäßig mit der Bahn von Radolfzell nach Konstanz und musste um 17 und 16.30 Uhr feststellen, dass die Züge trotz des Corona-Geschehens kurz sind.“

Schon Mitte Januar gab es Beschwerden

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich Daniela Erdmann aus Allensbach an den SÜDKURIER gewandt. „Seit einer Woche kommt nur noch ein Zug“, berichtete Erdmann Mitte Januar unserer Zeitung. Das stimmte. Damals seien einige Züge wegen des Wintereinbruchs nicht einsatzfähig gewesen, erläuterte Daniel König, Pressesprecher der SBB GmbH. Das Schweizer Unternehmen betreibt die Seehas-Züge.

Jetzt erklärte König auf erneute Anfrage des SÜDKURIER: „Es verkehren aktuell in den Hauptverkehrszeiten von den vier eingesetzten Umläufen nur drei in Doppeltraktion, das heißt, fast alle planmäßig verkehrenden Doppeltraktionen sind weiterhin im Einsatz.“ Das heißt aber auch: Ein Zug fährt zu den Stoßzeiten als Einzeltraktion, also als kurzer Zug.

Kabel- und Kupplungsschäden

Der Grund sei, dass ein Fahrzeug einen größeren Kabelschaden habe. Zusätzlich liege beim Reservefahrzeug eine Kupplungsstörung vor. „Das Reservefahrzeug könnte eingesetzt werden, kann aber deshalb nicht als Doppeltraktion verkehren“, sagt König. Man arbeite daran, die Züge wieder einsatzbereit zu machen.

Es gibt keine Entschädigung für Fahrgäste

„Wir gehen davon aus, dass sich die Situation zum Wochenbeginn wieder entspannt“, so der Pressesprecher weiter. Viele Fahrgäste sind dennoch verärgert, dass gerade in Corona-Zeiten die Seehas-Züge öfter nur in Einzeltraktionen verkehren. Den nötigen Abstand zu halten sei häufig nicht möglich. Ob die SBB GmbH daher eine Entschädigung plane, will der SÜDKURIER wissen. „Da keine Züge ausfallen, greifen keine entsprechenden Regelungen“, sagt König.