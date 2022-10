Eine weitere Welle von Schockanrufen ist laut Polizeipräsidium Konstanz in den vergangenen Tagen über den Landkreis Konstanz hinweggerollt. Obwohl die meisten der Angerufenen den Betrugversuch erkannten und das Telefonat schnell beendeten, hätten es die Kriminellen erneut in zwei Fällen geschafft, mit ihrer Lügengeschichte hohe Geldbeträge und Wertgegenstände zu erschwindeln. Die Opfer: zwei Frauen in Radolfzell und im Konstanzer Teilort Dingelsdorf.

Anrufe auf beiden Anschlüssen

Die Betrüger riefen dabei zunächst auf dem Festnetz an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Anschließend erzählten sie die bereits bekannte Geschichte über die Tochter, die einen schweren Unfall verursacht habe und nun ins Gefängnis müsse, sollte keine Kaution gezahlt werden.

Zeitgleich riefen die Kriminellen die Mobiltelefone der Frauen an, bei denen sich die Teilnehmer als Staatsanwälte ausgaben, um die Opfer von der Echtheit der Notsituation zu überzeugen und gleichzeitig sämtliche Telefonleitungen zu blockieren und Nachfragen der Frauen bei den tatsächlichen Kindern zu verhindern.

So getäuscht, machten die Angerufenen Angaben zu Geld und Wertgegenständen, die sie zu Hause haben. Aus Angst und Sorge um ihre Töchter übergaben beide anschließend hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an ihren Wohnanschriften an unbekannte Abholer. Dingelsdorf war dabei nicht zum ersten Mal Tatort: Mit derselben Masche hatten Unbekannte dort erst im September eine ältere Frau um Geld und Schmuck gebracht.

Über Personenbeschreibungen versucht die Polizei in den aktuellen Fällen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Der Abholer am Klausenhorn in Dingelsdorf war etwa 18 bis 25 Jahre alt und nur etwa 1,60 Meter groß und hatte schwarze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Jeans und einem blauen Blouson. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske und telefonierte.

Wertsachen in der Sporttasche

In der Sankt-Nikolaus-Straße in Radolfzell übernahm ein etwa 25 bis 30 Jahre alter und etwa 1,65 bis 1,70 Meter großer Mann mit braunen/dunkelbraunen kurzen und welligen Haaren die angebliche Kaution. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt, allerdings führte der Abholer laut Polizei eine Sporttasche der Marke Dakine mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, denen am Mittwoch, 26. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr Verdächtiges im Bereich der Tatorte aufgefallen ist, sich unter (07721) 601-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.