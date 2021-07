Es ist ein waghalsiger Versuch: Fabio Tunno, ein erfahrener Apnoe-Taucher, will am Donnerstag, 15. Juli, um 13 Uhr in die Tiefe abtauchen. Genauer gesagt: Er möchte 65 Meter tief im Überlinger See tauchen. Das wäre ein neuer deutscher Rekord im Apnoe-Tauchen. Das berichtet der SWR. Das Knifflige: Er macht das Ganze nur mit zwei Flossen, aber ohne Atemgerät. Das ist eine große Herausforderung und durchaus sehr gefährlich.

Taucher sollen Apnoe-Taucher sichern

Fabio Tunno unternimmt den Versuch aber nicht ganz ohne Sicherung. Laut SWR tauchen mit ihm zwei Judges (Kampfrichter) des Dachverbands des Apnoe-Tauchsports AIDA (das steht für Association Internationale pour le Développement de l‘Apnée). Außerdem sind drei Sicherheitstaucher mit dabei.

Der Teufelstisch von oben. Hier ist die Platte dicht unter der Wasseroberfläche zu sehen. Darunter führt eine Felssäule tief hinunter. | Bild: Achim Mende/Gerhard Plessing

Was ist Apnoe-Tauchen?

Apnoe-Taucher können sehr lange ihren Atem anhalten. Sie tauchen in große Tiefen ohne Atemgerät. Dies gelingt ihnen, weil sie sich besondere Atem- und Entspannungstechniken angeeignet haben. Apnoe-Taucher können mehr als 10 Minuten die Luft anhalten. Der Rekord liegt bei 22 Minuten und 30 Sekunden. Der Rekord beim Tauchen in die Tiefe liegt bei 112 Metern.

Der Versuch von Fabio Tunno wird auf seinem Instagram-Profil live ab 12.25 Uhr übertragen. Bei schlechtem Wetter wird der Versuch um eine Stunde verschoben.