Polizisten der Bundespolizei hegten Zweifel als sie einen Reisenden in Konstanz überprüften. Dass die Zweifel berechtigt waren, stellte sich heraus als ein Abgleich des Fingerabdrucks zeigte, dass der Mann eigentlich ganz anders heißt. Zusätzlich legte die Überprüfung zwei Ausschreibungen offen. Bei einer davon handelte es sich um einen Vollstreckungshaftbefehl, wie die Bundespolizei Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt.

Dazu schreibt die Behörde: „Bei einer Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses am Freitagvormittag, 9. Dezember, händigte ein 37-Jähriger den Kontrollbeamten am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen ukrainischen Reisepass, einen ukrainischen Führerschein und eine dazu passende Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Reisedokumente entstanden Zweifel an deren Echtheit.“

Der Reisende stammt nicht aus der Ukraine

Es soll sich in allen drei Fällen um Fälschungen handeln. Nach einem Abgleich der Fingerabdrücke steht fest: Der Mann heißt eigentlich anders und ist auch kein Ukrainer. Zudem kamen zwei Ausschreibungen ans Licht. Die Staatsanwaltschaft Bamberg suchte den 37-Jährigen wegen Diebstahls infolge eines rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichts Forchheim aus dem vergangenen Sommer. Die darin verhängte Geldstrafe von 500 Euro war der Gesuchte bisher schuldig geblieben.

Hinzu kam eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Nürnberg in einem noch nicht abgeschlossenen Strafverfahren, ebenfalls wegen Diebstahls. Die erforderliche Gesamtsumme konnte der Mann vor Ort nicht aufbringen und zahlte nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Teilsumme von 300 Euro.

Einreisen durfte der Mann auch im Anschluss nicht. Wegen fehlender, für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland berechtigender Dokumente wiesen ihn die Beamten am Nachmittag in die Schweiz zurück. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen Verdachts der Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise.