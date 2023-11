Wetter vor 1 Stunde Regen, Regen, Regen? So werden die kommenden Tage am Bodensee und im Hegau Der Oktober brachte eine überdurchschnittliche Regenmenge. Das reicht nicht, um die Dürre im Gesamtboden aufzulösen. Immerhin erreicht die Niederschlagsmenge im Jahresverlauf vermutlich einen durchschnittlichen Wert.

Herbststimmung am See im Gegenlicht: in diesen Tage zeigt der Wind, was ein Herbststurm ist. Er sorgt damit auch für klare Momente zwischen den weiter häufigen Regenschauern. | Bild: Wagner, Claudia