Was wäre der Bodensee ohne Höckerschwäne? Ziemlich langweilig. Das findet auch Heike Strate. Die Journalistin und Autorin aus Radolfzell hat sich deshalb während der Corona-Pandemie überlegt: Wie ist das Leben eigentlich als Schwan am Bodensee? Entstanden ist daraus ein Kinderbuch: „Ein Sommer mit den Höckerschwans“.

Die schlaue Leni | Bild: Alexandra Suliko Matyas

In dem Buch geht es um die Familie Höckerschwan, bestehend aus Papa Scharly, Mama Schugga und den Kindern Archie, Leni, Bella, Kurti und Heidi. Diese fünf kleine Schwäne zu begleiten, zu behüten und zu belehren, ist für die Eltern eine große Herausforderung. In Siebzehn lustigen Geschichten, erzählt Strate von den Höckerschwans, aber auch von der Natur rund um den See.

Die hübsche Bella | Bild: Alexandra Suliko Matyas

„Es gibt nichts für Kinder vom Bodensee – bis auf Kinderreiseführer, Wimmelbücher, Märchen und Sagen, Gedichte. Aber absolut nichts, was das Leben, Kultur und Natur in der Bodenseeregion in Form eines spannenden Erzählbuches/Jugend-Romans dokumentiert. Und über Schwäne gibt es auch nur Sach- und Foto-Bücher“, erklärt Strate ihre Motivation für das Kinderbuch.

Die pummelige Heidi | Bild: Alexandra Suliko Matyas

Das hat Strate auch dazu inspiriert, zu jedem Kapitel einen „Schlaumeierkasten“ einzubauen. „Mit diesen Schlaumeierkästen lernen Kinder (und interessierte Erwachsene!) ganz viel über Flora, Fauna, Klima und Sehenswürdigkeiten in der Bodenseeregion“, sagt die Autorin.

Der gutgelaunt Kurti | Bild: Alexandra Suliko Matyas

Eine Spende für das Hegau-Jugendwerk

Das Buch bringt dem Leser nicht nur Schwäne etwas näher, sondern hilft auch dem Hegau-Jugendwerk in Gailingen. „Ein Euro pro Buch geht an den Förderverein des Hegau-Jugendwerks. Außerdem gehen alle Lesungs-Honorare ans HJW“, so Strate. Ihre Motivation zur Spende: „Es geht ganz vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Weitem nicht so gut wie den Kids der Höckerschwans. Und ich kenne das HJW durch zahlreiche Projekte, bei denen ich für und mit dem Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gearbeitet habe. Die machen einfach eine großartige Arbeit“, sagt sie

Der coole Archie | Bild: Alexandra Suliko Matyas

Das Buch: „Ein Sommer mit den Höckerschwans“, mit 20 Illustrationen von Alexandra Suliko Matyas. ca. 200 Seiten, ISBN-Nr.: 978-3-00-069263-5, Preis 14.95 Euro, inklusive einer Spende an das Hegau-Jugendwerk in Gailingen, kann im Buchhandel bestellt werden oder in der Tourist-Info in Radolfzell gekauft. Am Samstag, 10. Juli, findet um 13.30 bei Buch Greuter in Radolfzell die Buchtaufe statt.