Probleme mit dem Job wegen einer psychischen Erkrankung? Sorge um einen Bekannten, der sich schon seit Monaten auffällig verhält? Für Sorgen wie diese gibt es in Konstanz das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ). Und das hatte gerade selbst eine Ausnahmesituation zu bewältigen: Denn die ambulanten Spezialisten für psychische Notfälle sind umgezogen.

Arbeitsretter an einem Ort

Nach 15 Jahren auf dem Gelände der Spitalstiftung und damit in direkter Nachbarschaft zum Klinikum Konstanz ging es in den Konstanzer Stadtteil Stromeyersdorf, wo die Berater jetzt gegenüber der Arbeitsagentur anzutreffen sind. Das hat nach bewältigtem Umzugsstress auch sein Gutes. Denn die Anlaufstelle gehört zwar zum Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau, doch die Angebote unterscheiden sich von denen eines Krankenhauses – und das Thema Arbeit spielt dabei eine wichtige Rolle.

Stockach Zentrum für Psychiatrie Reichenau startet mit neuem Angebot in Stockach Das könnte Sie auch interessieren

In der Psychiatrischen Institutsambulanz (Pia) des GPZ geht es darum, psychisch Kranke in einer Krise zu begleiten. In Stromeyersdorf sitzen Fachleute, die helfen, wenn es brennt. Zudem unterstützt der Sozialpsychiatrische Dienst, wenn jemand persönliche, familiäre oder wirtschaftliche Probleme hat. „Man kann sich an uns wenden, wenn man sich in einer psychischen Notlage befindet“, betont Chefarzt Simon Senner. Und auch Angehörige und Freunde sind mit ihren Fragen und Ängsten willkommen.

Nach 15 Jahren ist das GPZ von Petershausen nach Stromeyersdorf umgezogen. Im Hintergrund sind die Container der Flüchlingsunterkunft Dörfle zu sehen. | Bild: Claudia Rindt

Laut Oberärztin Sonja Krug ist die Beratung anonym und unentgeltlich. Experten klären ab, was es braucht, damit ein Erkrankter wieder bei seinem Arbeitgeber einsteigen oder bei einem neuen anfangen kann. Der ärztliche Direktor Uwe Herwig sagt: „Wir schauen, welches Angebot für wen richtig ist und unter welchen Bedingungen ein psychisch Kranker am ersten Arbeitsmarkt bleiben oder wieder unterkommen kann. Jede psychische Erkrankung ist anders.“

Jeder ist anders

Welche Unterschiede es gibt, macht Jobcoach Timo Loos an Beispielen deutlich: „Für manche ist eine reizarme Umgebung wichtig, für andere nicht. Manchmal sind flexiblere Arbeitszeiten angebracht oder eine individuelle, längere Pausenregelung.“ Profis begleiten die Betroffenen dabei, im Berufsleben zurechtzukommen. Experten wie Loos stehen für Fragen rund um die Arbeit zur Verfügung, unterstützen zum Beispiel beim Bewerbungsprozess oder bei Konflikten.

Der neue Standort Das Gemeindepsychiatrische Zentrum Konstanz (GPZ) mit seinen 14 Mitarbeitern ist unter der neuen Adresse Am Seerhein in Konstanz-Stromeyersdorf zu erreichen. Nachbarn sind die Flüchtlingsunterkunft Dörfle und die Arbeitsagentur. In der Psychiatrischen Institutsambulanz (Pia) werden psychisch erkrankte Menschen betreut, die aufgrund der Art, Schwere oder Dauer ihrer Störung aktuell nicht in der Lage sind, den Kontakt zu niedergelassenen Psychiatern und Psychotherapeuten aufzunehmen oder zu halten. Dabei gibt es auch Behandlungsangebote beziehungsweise Sprechstunden im ZfP Reichenau, in Radolfzell-Böhringen und in Stockach. Zu den Einrichtungen des GPZ gehören auch der Sozialpsychiatrische Dienst, der für den östlichen Teil des Landkreises zuständig ist, und das Supported Employment (unterstützte Beschäftigung). Kontakt können Interessierte per Telefon unter (07531) 81994-0 knüpfen, Adresse Am Seerhein 8, 78467 Konstanz. Die Buslinien 6 und 15 der Stadtwerke Konstanz fahren über die Haltestelle Stromeyersdorf am nächsten heran. Weitere Informationen im Internet.

Das ZfP bietet das vom Landkreis Konstanz finanzierte Modellprojekt seit 2015 an. Dass Erfolge möglich sind, haben schon internationale Studien gezeigt. Regional kommt eine Untersuchung hinzu: „Bis 2024 nehmen wir an einer Multicenter-Studie teil, in welcher überprüft werden soll, ob junge Menschen mit Psychosen im beruflichen Kontext effektiver begleitet werden können als durch bestehende Hilfsmöglichkeiten“, sagt Loos.

Etage teilweise umgebaut

Die Angebote sind am neuen Standort auf 320 Quadratmetern untergebracht. Die Etage im Bürogebäude in Stromeyersdorf musste dazu teilweise umgebaut werden, bekam Trennwände und Sichtfenster. Dass die Einrichtung umgezogen ist, hat mit einem beendeten Mietvertrag zu tun. „Die Spitalstiftung hat den Vertrag über die vom ZfP in der Luisenstraße 9 angemieteten Räume aber nicht gekündigt“, stellt Stiftungssprecherin Rebecca Koellner klar. Der zeitlich befristete Vertrag sei nach 15 Jahren ausgelaufen und in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert worden.

Rebecca Koellner, Sprecherin der Spitalstiftung. | Bild: Jennifer Moog | SK-Archiv

Die Spitalstiftung sei in den vergangenen 15 Jahren deutlich gewachsen, so Koellner. Trotz der Möglichkeiten, von daheim zu arbeiten, seien die Kapazitätsgrenzen der Räume erreicht. Deshalb benötige man die ehemaligen Räumlichkeiten der Pia.

Konstanz Seelsorgerin im ZfP Reichenau klagt an: Die Pandemie frisst die Solidarität auf – als Frau mit Behinderung erfährt sie das am eigenen Leib Das könnte Sie auch interessieren

Schon im Frühjahr 2020 wurden wegen der Suche nach alternativen Räumen gemeinsame Gespräche geführt. Eine Suche, die jetzt erfolgreich endete.