Am Sonntag, 10. September, ist es wieder soweit: Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands geht in eine neue Runde. Der Tag des offenen Denkmals findet bundesweit statt und wird von zahlreichen lokalen Veranstaltern getragen – darunter Denkmaleigentümer, Vereine und Initiativen. Mit dem Aktionstag will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf die Bedeutung der Denkmalpflege aufmerksam machen. Er hat jedes Jahr ein anderes Motto – in diesem ist es „Talent Monument“.

Tag des offenen Denkmals in Konstanz In Konstanz wird der Aktionstag am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr im Archäologischen Landesmuseum durch Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn eröffnet. Das gab die Stadtverwaltung jüngst in einer Pressemitteilung bekannt. Wer möchte, kann anschließend bis zu 14 verschiedene Denkmäler innerhalb der Stadt besichtigen sowie an Führungen teilnehmen. Das gesamte Programm sowie die Kontakte für Anmeldungen sind auf der Internetseite der Stadt Konstanz unter www.konstanz.de/tdod2023 zu finden. Die Zahl der Teilnehmer für die Führungen in den Privatgebäuden Scheffelstraße und Konradigasse sowie im Garten der Villa Stiegeler ist begrenzt, wie die Stadtverwaltung bekannt gibt. Voranmeldungen sind bis 8. September, 11.30 Uhr, möglich.

Die Stiftung schreibt auf ihrer Internetseite dazu: „Der Aktionstag (...) richtet seine Scheinwerfer auf Denkmal-Talente aller Art – ob groß oder klein, ob glanzvoll oder unscheinbar. Was macht ein Denkmal aus und welche unbekannten Monumente haben mehr Aufmerksamkeit verdient?“

Im Landkreis Konstanz beteiligen sich rund 20 Städte und Gemeinden am Aktionstag. Dabei öffnen sie unter anderem Tür und Tor von Monumenten, die ansonsten nicht öffentlich zugänglich sind. Doch das ist nicht alles. Vielerorts haben Interessierte außerdem die Chance, an fachkundigen Führungen teilzunehmen und mehr über die Geschichte der hiesigen Denkmäler zu erfahren. Wo also hingehen? Hier sind fünf spannende Vorschläge.

Schloss Freudental in Allensbach

Das Barockschlösschen Freudental liegt unweit des Bodensees und bietet eine einmalige Sicht auf die Alpen. Es wurde 1699 erbaut und diente zunächst als Sitz des Oberhofmeisters des Bistum Konstanz. Im Frühling 2012 hat der neue Besitzer das Schloss umfassend renovieren und restaurieren lassen.

Am 10. September ist es von 12 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Wer möchte, kann sich bei Karin Lindner über die Mailadresse info@schloss-freudental.de sogar eine Führung durch das Schloss buchen.

(Archivbild) Am 10. September haben Interessierte die Chance, Schloss Freudental einmal von innen zu sehen. | Bild: Silvia Thalemann

Kapuzinergruft der Spitalkirche in Engen

Hier könnte es etwas unheimlich werden: In der Spitalkirche in Engen haben Mutige am 10. September die besondere Gelegenheit, eine unrestaurierte Gruft von 1618 zu besichtigen. Die Spitalkirche selbst ersetzt das 1618 gegründete Engener Kapuzinerkloster, das 1883 abbrannte. Das Kloster wurde zerstört, die unterirdische Grabstätte jedoch blieb unbeschadet. In ihr wurden im 18. Jahrhundert 36 Mönche beigesetzt.

Eine Besichtigung der Gruft ist nur im Rahmen einer Führung um 11 und um 14 Uhr möglich. Interessierte können sich bei Peter Kamenzin unter der Telefonnummer 07733 1718 melden.

Am Tag des offenen Denkmals können Interessierte die unrestaurierte Kapuzinergruft der Spitalkirche in Engen besichtigen. In der Grabkammer wurden im 18. Jahrhundert Mönche beigesetzt. | Bild: Franz Hofmann/Landratsamt Konstanz

Garten der Villa Stiegeler in Konstanz

Die historische Parkanlage der Villa Stiegeler ist über 100 Jahre alt und liegt direkt am Konstanzer Bodenseeufer. Seit 2010 steht sie unter Denkmalschutz. Wer möchte, kann am Sonntag im Rahmen der Führung um 15.30 Uhr die zahlreichen Zierpflanzen, Baumarten und Grünflächen des Parks besichtigen.

Nach Angaben des Landratsamtes Konstanz werden die Eheleute Stiegeler ihre Besucher an diesem Tag persönlich durch ihre Gartenanlage führen. Eine Voranmeldung ist erforderlich und kann über anmeldung@stiegeler-park.de vorgenommen werden.

(Archivbild) Der große Landschafts- und Nutzgarten der Villa Stiegeler liegt direkt am Bodenseeufer und ist seit 2010 denkmalgeschützt. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Historische Autofähre Konstanz

Im Konstanzer Hafen liegt die älteste Binnenseeautomobilfähre Europas. Sie wurde 1928 in Betrieb genommen und markierte den Beginn einer bis dato völlig neuen Art der Mobilität auf Binnenseen. Diese erste Fähre, die nach der Stadt Konstanz benannt ist, wurde von 1996 bis 2011 restauriert. Am Tag des offenen Denkmals ist sie von 14 bis 18 Uhr zugänglich.

Führungen gibt es laut der Kreisverwaltung auf Wunsch durch Mitglieder des Vereins Rettet die Meersburg ex Konstanz. Weitere Infos gibt es unter www.historische-faehre-konstanz.de.

Auch die Historische Autofähre im Konstanzer Hafen können Geschichts-Begeisterte am 10. September besichtigen. | Bild: Franz Hofmann/Landratsamt Konstanz

Schloss Blumenfeld in Tengen

Bis zu ihrer Zerstörung im Jahr 1499, war Schloss Blumenfeld eine mittelalterliche Burg, die dem Schutz des gleichnamigen Städtchens diente. Ab 1511 wurde die als Renaissance-Schloss wiederaufgebaut, hunderte Jahre später diente es unter anderem als Altenheim. Seit 2021 beleben Kreativ- und Kulturschaffende, der Bürgerverein und die Stadt das leerstehende Schloss wieder.

Im Faltblatt des Landratsamtes Konstanz zum Aktionstag heißt es dazu: „Die kreative Nutzung mit Veranstaltungen, Begegnungs- und Austauschformaten zeigt eine mögliche Alternative für die Zukunft von Denkmälern im ländlichen Raum auf.“ Das Schloss ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Bei Fragen können sich Interessierte mit einer E-Mail an Cosima Clemens (alica@schloss-blumenfeld.de) wenden.

Das Schloss Blumenfeld war einst eine Burg und diente der Verteidigung des gleichnamigen Städtchens. | Bild: Franz Hofmann/Landratsamt Konstanz

Im Landkreis Konstanz können sich Interessierte am 10. September insgesamt 42 verschiedene Denkmäler ansehen. Hier eine Übersicht in alphabetischer Reihenfolge.

Aach 1. Mühlenareal Allensbach-Freudental 1. Schloss Freudental Bodman-Ludwigshafen 1. Schlosstorkel Bodman Eigeltingen 1. Römischer Gutshof Engen 1. Katholische Stadtkirche Mariä Himmelfahrt

2. Dachboden der Stadtkirche Mariä Himmelfahrt

3. Bürgersaal und Trauzimmer im Rathaus

4. Spitalkapelle und Kapuzinergruft

5. Pumpenhaus bei der Gaugelmühle Engen-Bargen 1. Römischer Gutshof Engen-Welschingen 1. Alte Kirche in Welschingen Gaienhofen-Hemmenhofen 1. Museum Haus Dix Konstanz 1. Archäologisches Landesmuseum

2. Ehemaliges Kloster Petershausen

3. Musikschule Konstanz, ehemalige Prälatur des Klosters Petershausen

4. Rosgartenmuseum

5. Altkatholische Christuskirche, ehemalige Jesuitenkirche Sankt Konrad

6. Ehemalige Kirche Sankt Johann

7. Wohnhaus Konradigasse 35

8. Wohnhaus Scheffelstraße 12

9. Evangelische Pauluskirche

10. Evangelische Kreuzkirche

11. Villa Stiegeler

12. Historische Fähre Konstanz

13. Führung Altstadt Konstanz

14. Führung Seestraße Konstanz Mühlhausen-Ehingen 1. Pfarrkirche Sankt Peter und Paul Mühlhausen Orsingen-Nenzingen 1. Johanniterkapelle Orsingen Radolfzell 1. Stadtmuseum in der historischen Stadtapotheke

2. Alte Dompropstei Singen 1. Rathaus, Wandbild „Krieg und Frieden“ von Otto Dix

2. Musikinsel Singen Singen-Friedingen 1. Katholische Kirche Sankt Leodegar Singen-Schlatt unter Krähen 1. Kapelle Schlatt unter Krähen Stockach 1. Führung durch das Alte Forstamt

2. Ausstellung „Kunst & Kurioses“ im Alten Forstamt Stockach-Hoppetenzell 1. Pfarrkirche St. Georg Tengen 1. Oberes Stadttor

2. Obervogteiamt

3. Kapelle Sankt Georg

4. Hinterburg-Gewölbe Tengen-Blumenfeld 1. Schloss Blumenfeld