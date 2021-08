Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Plötzlich kommt eine Terminabsage: Warum das KIZ Singen manchmal einen Impftermin absagt

Manch Impfwilliger erhält per Mail, Brief oder Anruf eine Absage für seinen fixen Impftermin im Kreisimpfzentrum in Singen. Es gibt einen schlichten Grund für die Absagen: Das KIZ in Singen hat seine Öffnungszeiten geändert. Dafür gibt es spontane Impfaktionen im ganzen Landkreis Konstanz