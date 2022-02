Die Bezirkssynode Konstanz hat einen neuen Dekan. Der Böhringer Pfarrer Markus Weimer wurde am Mittwoch von der Bezirkssynode als neuer Dekan für den Kirchenbezirk Konstanz gewählt. Das teilt das Dekansamt in einer Pressemitteilung mit. Gegenkandidat war Pfarrer Marc Witzenbacher aus Karlsruhe. Mit 32 Stimmen habe Pfarrer Weimer die Wahl gewinnen können. Pfarrer Witzenbacher erhielt 21 Stimmen.

Weimer möchte die Kirche den Menschen näher bringen

„Ich wünsche mir eine Kirche, die nah an Gott und nah an den Menschen dran ist.“, so

Weimer in seiner Bewerbungsrede. Der 45-jährige Theologe zieht seine Ermutigung und

Erdung aus seiner Familie. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. „In den kommenden Jahren wartet eine große Gestaltungsaufgabe auf uns. Wir werden Mut brauchen, auch um Fehler zu machen. Ich möchte mich gemeinsam auf den neuen Weg machen und mit den Gemeinden und den Menschen in den Gemeinden entdecken, wo Gott bereits am Werk ist, um uns dort einzubringen und zu gestalten“, sagt der zukünftige Dekan weiter.

Weimer bleibt noch bis zum Sommer Pfarrer in Böhringen und wird zum Herbst das Dekansamt antreten. Er tritt die Nachfolge von Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal an.