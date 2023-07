Es ist eine harte Woche für Bahnkunden und Pendler – und die müssen jetzt noch stärker sein. Denn nachdem es eigentlich hieß, der Seehas der SBB Deutschland und der Fernverkehr der Deutschen Bahn könnten ab Sonntagmorgen, 16. Juli, wieder zwischen Konstanz und Radolfzell verkehren, ist dieses Datum nun Geschichte.

Denn wie die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag auf ihrer Internetseite mitteilt, dauert die Verzögerung noch einmal deutlich länger – nämlich bis mindestens einschließlich Dienstag, 18. Juli. Der erste Zug auf der Strecke verkehrt also wohl frühestens am Mittwochmorgen.

Daniel König, Pressesprecher der SBB Deutschland GmbH, bestätigt die Verzögerung. „Wir nutzen die Gleise der Bahn, dementsprechend können auch unsere Züge nicht fahren“, so König auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Grund für die tagelange Sperrung sind laut der DB Reparaturarbeiten an der beschädigten Oberleitung. Die Strecke ist bereits seit dem folgenschweren Gewitter, das am vergangenen Dienstagabend im gesamten Südwesten wütete, gesperrt. Äste und Bäume fielen auf die Gleise, Oberleitungen wurden beschädigt und weitere Bäume drohen umzustürzen.

Wie kommt man von A nach B?

Und jetzt? „Zwischen Radolfzell und Konstanz haben wir stattdessen einen Ersatzverkehr mit Bussen im Pendelbetrieb eingerichtet“, heißt es auf der Internetseite der DB. Nachdem am Folgetag des Unwetters lediglich zwei Pendelbusse für die Abwicklung des Schienenersatzverkehrs zur Verfügung standen, verkehrten zunächst am Donnerstag, 13. Juli, vier Busse zwischen den beiden Seegemeinden. Inzwischen sind es täglich acht.

Pendler zwischen Radolfzell und Engen haben aber Glück. Laut Daniel König verkehrt der Seehas dort ganz regulär – und das sogar mit doppelter Kapazität. Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn enden derweil alle in Singen. Ansonsten bittet die Bahn ihre Kunden „alternative Reisemöglichkeiten und Verkehrsmittel (zum Beispiel mit der Fähre über Meersburg)“ zu prüfen.

„Berücksichtigen Sie die Änderungen im Zugverkehr bei Ihrer Reiseplanung und rechnen Sie für die Dauer der Beeinträchtigung insbesondere aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse mehr Reisezeit ein“, heißt es außerdem abschließend.