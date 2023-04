In den vergangenen Tagen und Wochen hat es immer wieder geregnet. Doch reicht das, um den Bodenseepegel deutlich ansteigen zu lassen oder wird die Schifffahrt auch in diesem Jahr Probleme bekommen?

Der Pegel in Konstanz beträgt aktuell 3,14 Meter (Stand: 18. April 2023) und liegt damit für die Jahreszeit leicht unter dem Durchschnitt, wie Tatjana Erkert, Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg (LUBW), schreibt. Der Seewasserstand sei aber derzeit nicht bedenklich.

Dennoch besteht die Gefahr, dass der Wasserstand über den Sommer eher niedrig bleibt. Die Schneemengen in den Alpen waren den ganzen Winter über gering, es fiel weniger als die Hälfte der üblichen Menge Schnees. Die Schneeschmelze ist aber vor allem mit Blick auf den Sommer der entscheidende Faktor für den Anstieg des Pegels. Somit sei eher ein unterdurchschnittliches Ansteigen des Pegels zu erwarten, schreibt Eckert auf Anfrage. Ein sehr regenreiches Frühjahr könnte die Lage allerdings noch ändern.

Warum der Pegel niedrig bleibt

Warum steigt der Pegel nicht stärker an, obwohl es im Moment in der Bodenseeregion vergleichsweise viel regnet? Das liegt vor allem an den vielen Zuflüssen des Bodensees. Das Einzugsgebiet des Bodensees hat eine Fläche von etwa 11.500 Quadratkilometern und ist alpin geprägt.

Diese Fläche ist deutlich größer als das Gebiet in unmittelbarer Seenähe. Der See selbst habe lediglich eine Fläche von 536 Quadratkilometern. Niederschläge im Einzugsgebiet und die Schneeschmelze haben daher einen größeren Einfluss auf den Pegel.

Viele Treppen führen zum Wasser. Daran ist der niedrige Wasserstand an der Seestraße in Konstanz zu erkennen.

Was bedeutet ein häufig niedriger Seepegel für das Trinkwasser in der Bodenseeregion? Beides hängt nur bedingt zusammen. Die vergangenen Jahre waren auch in der Seeregion sehr trocken, der Grundwasserspiegel sinkt also seit Jahren ab, wie Tatjana Erkert berichtet.

Der März 2023 brachte eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge. Sollte das auch für den April gelten, sei eine Erholung des Grundwasserspeichers möglich.

In den Sommermonaten sei die Grundwasserneubildung wegen der hohen Verdunstung normalerweise sehr gering und die Grundwasserstände sinken üblicherweise. Auf die Wasserentnahme aus dem See habe das allerdings keinen Einfluss.

Kleinräumige Präventivmaßnahmen, um das Grundwasser zu schützen, seien nicht denkbar, heißt es seitens der LUBW. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass wegen des Klimawandels der Grundwasserspiegel weiter sinkt. Die Landesregierung hat daher eine Strategie zum Umgang mit Wassermangel entwickelt, unter anderem einen Zwölf-Punkte-Plan für einen sinnvollen Umgang mit Wasserknappheit.