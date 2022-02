Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis zwar inzwischen jenseits der 1000, trotzdem stellt sich die Pandemielage wenig dramatisch dar. In den Nachbarkreisen seien die Zahlen ähnlich hoch, in der Schweiz höher, sagt Landrat Zeno Danner in der wöchentlichen Corona-Konferenz. „Trotzdem sind die Krankenhäuser nicht voll, das stimmt uns optimistisch.“

Die Lage in den Kliniken:

Im Konstanzer Krankenhaus sind neun Patienten stationär aufgenommen, keine auf der Intensivstation, berichtet Ivo Quack, Leiter der zentralen Notaufnahme. Zwei Kinder mit Covid-19 seien in der Kinderklinik, dort allerdings wegen anderer Erkrankungen in Behandlung. Ein Problem sei, dass zunehmend Mitarbeiter, die zuhause erkrankte Kinder zu betreuen hätten, ausfielen. An den Kliniken Singen und Radolfzell gebe es 27 Corona-Patienten und Verdachtsfälle, lediglich eine Person auf der Intensivstation, sagt Stefan Bushuven, Chefarzt des Hygieneinstituts des Gesundheitsverbunds. „Die Krankenhäuser sind aber mit Patienten mit anderen Krankheiten gut belegt“, sagt er. In der Kinderklinik gebe es immer wieder mit Corona infizierte Kinder, die kurzfristig Fieberkrämpfe entwickelten. Die Personalengpässe an den Kliniken des Gesundheitsverbunds seien im Moment noch kompensierbar, berichten beide Mediziner.

Wie geht es mit der berufsbezogenen Impfpflicht weiter?

Im Moment versuche man im Landratsamt, einen Überblick zu bekommen, wie viele Mitarbeiter von einem Betretungsverbot betroffen sein könnten, berichtet Danner. Ab 15. März gilt, dass Mitarbeiter in Pflege- und Gesundheitsberufen geimpft sein müssen. Das Gesundheitsamt entscheidet darüber, ob gegenüber ungeimpften Mitarbeitern ein Betretungsverbot ausgesprochen wird. Am Gesundheitsverbund sei die Impfquote sehr hoch, sie liege an den Kliniken Singen und Radolfzell bei 94, in Konstanz bei 96 Prozent. Zudem habe das Sozialministerium eine Arbeitsgruppe gegründet, die Richtlinien entwickeln soll, wie man diese Impfplicht umsetze. Außerdem bemühe sich der Kreis, den Impfstoff der Firma Novavax so schnell wie möglich bereitzustellen. Bei diesem Impfstoff sei die Bereitschaft mancher Skeptiker höher, sich doch noch impfen zu lassen.

Welche Mutationen kommen im Kreis Konstanz vor?

Nicht jeder Abstrich wird sequenziert, das heißt, auf seine genetischen Merkmale untersucht. In Singen gebe es im Moment mehr Sequenzierungen als in Konstanz. Es sei aber klar, dass die Omikron-Variante derzeit im Kreis Konstanz vorherrsche, erläutert Bushuven. Wie stark sich der Omikron-Subtyp BA.2, der eventuell noch ansteckender ist, ausgebreitet habe, sei bislang nicht bekannt. „Für uns ist wichtig: unterscheidet sich diese Untervariante von der bekannteren Omikron-Variante BA.1?“ Derzeit gebe es dazu erst wenige Erkenntnisse aus Dänemark und England. „Wir behalten das aber im Auge.“