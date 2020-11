Konstanz Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Offener Brief fragt: Herr Jung, tun Sie genug gegen kriminelle Steuerbetrüger?

Mit Aushängen greift der Unternehmer Stefan Otto in der Konstanzer Innenstadt den CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung an. Es geht um die Frage, ob gegen kriminelle Profiteure von Cum-Ex-Geschichten hart genug vorgegangen wird. Jung sagt: Ich will das genauso, aber auf einem anderen Weg.