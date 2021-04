Mit dem Auto durch die Beton-Absperrung

Am Samstagabend, 17.04.2021, überfuhr ein Fahrer nach Aussagen der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau mit seinem Auto die Beton-Absperrung an der Tunnelbaustelle auf der B33 im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung in Fahrtrichtung Konstanz. Das Fahrzeug kam auf der Absperrung zum Stehen.

Aufprall reißt Ölwanne auf

Durch den Aufprall wurde die Ölwanne aufgerissen, deshalb sind Betriebsstoffe und Öl ausgelaufen, die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Die Integrierten Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 21:27 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz.

Feuerwehr kann Verunreinigungen einstellen

Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und nahm entstandene Verunreinigungen auf. Da die Betriebsstoffe nicht auf die Fahrbahn gelangten, waren keine weiteren Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr notwendig. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für ca. 45 Minuten halbseitig für den Verkehr gesperrt.

34 Feuerwehr-Einsatzkräfte und Polizei

Unter Leitung von Zugführer Karl Geisert waren 34 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6, sowie dem Mannschaftstransportwagen mit Mehrzweckhänger im Einsatz und im Gerätehaus im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums Konstanz. Der Einsatz war um 22:36 Uhr beendet.