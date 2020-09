Zur Zeit der Schulschließungen waren Thorsten Rees und seine Kollegen vom Kreismedienzentrum (KMZ) so gefragt wie nie zuvor. Sie testeten Software für Videokonferenzen, setzten einen eigenen kostenlosen und datenschutzverträglichen Server für Schulen auf, drehten Anleitungs-Filme für Lehrer und verschickten viele nützliche Tipps an die Kollegien im Landkreis, damit diese ihre Schüler möglichst gut erreichen konnten. Dennoch stellt Thorsten Rees, seit 18 Jahren im KMZ tätig und seit drei Jahren dessen Leiter, dem Fernunterricht insgesamt kein gutes Zeugnis aus.

Das Kreismedienzentrum Das Kreismedienzentrum (KMZ) ist im Landratsamt Konstanz angesiedelt. Dort kümmern sich sechs Mitarbeiter nicht nur um die medienpädagogische Beratung von Schulen, sondern sie beraten auch zum Jugendmedienschutz, zu Schulnetzen, zum Einsatz von audiovisuellen Medien im Unterricht. Darüber hinaus verleihen sie iPads im Klassensatz und verwalten die Geräte, weisen Lehrer in deren Benutzung ein und verleihen Unterrichtsfilme an Lehrer (früher Kreisbildstelle). Während der Zeit der Fernbeschulung versechsfachte sich die Nutzungszahl der Filme der KMZ-Mediathek.

Fernunterricht „am Anfang eine Katastrophe“

„Das war vor allem am Anfang eine Katastrophe“, sagt er, selbst ausgebildeter Grund- und Hauptschullehrer. Doch anstatt den Kollegen Vorwürfe zu machen, meint Rees: „Wir hatten keine einheitliche Lernplattform an den Schulen, keinen Messenger-Dienst zum Verschicken von Nachrichten an die ganze Klasse, keine offiziell erlaubte Videokonferenz-Software und oft keine gute Anbindung der Schulen an schnelles Internet.

Dazu kam, dass die Lehrer einfach nicht wussten, wie Fernbeschulung geht.“ Manche verschickten unbrauchbare Dateiformate, überfluteten die Schüler mit zu vielen Aufgaben oder kontrollierten die Ergebnisse nicht. „Es wurde immerhin im Lauf der Zeit besser“, sagt der 47-Jährige, der mit seiner Partnerin vier Kinder erzieht. „Für mich war die zentrale Frage aber, wie wir die Schüler, die monatelang zu Hause weggesperrt waren, seelisch gesund da raus bekommen. Um diese Frage hat sich niemand gekümmert.“

„Digitalisierung zehn Jahre lang verschlafen“

Viele Eltern übten während des Lockdowns unterdessen andere Kritik: Warum dauert das mit der Digitalisierung der Schulen so lange? Warum müssen Lehrer monatelang an irgendwelchen Medienentwicklungsplänen herumdoktern, anstatt dass die Politik die Kollegien schnell mit der nötigen Technik versorgt?

Thorsten Rees seufzt. „Ja, wir in Deutschland haben die Digitalisierung der Schulen zehn Jahre lang verschlafen“, sagt der Experte. „Aber ist es besser, jetzt schnell sinnlos Geld auszugeben, ohne dass die Lehrer sich vertieft Gedanken über Konzepte gemacht haben? Wenn wir zu sehr vorpreschen, nehmen wir die Lehrer nicht mit und sie haben keine Motivation, sich mit neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.“

Für Rees ist klar: Es gilt bei allem technischen Fortschritt immer das Primat der Pädagogik. Es sei eben nicht damit getan, den Schulen nur Beamer und Bildschirme an die Wände zu hängen. Ein Beispiel aus der Grundschule: Diese benötigt weiterhin die klassische Tafel. Bleibt sie vorn im Klassenzimmer, müssen zusätzliche digitale Projektionsflächen an die Seite oder hinten in den Raum gehängt werden. „Wenn die Kinder sich dann nicht ständig umdrehen sollen, müssen die Lehrer weg vom Frontalunterricht kommen“, erklärt Thorsten Rees. Ein Paradigmenwechsel, der Zeit und Überzeugung braucht.

Haltung der Lehrer muss sich verändern

Auch das Argument, Grundschüler müssten zunächst Lesen und Schreiben lernen, bevor sie am Computer sitzen, greift laut Thorsten Rees nicht. „Das müssen sie natürlich immer noch“, betont er. „Doch wir brauchen einen Wandel in der Haltung der Lehrer. Die Schulen müssen auf die digitale Lebenswelt reagieren, das muss in den Unterricht rein.“

Die Medienentwicklungspläne der Grundschulen sehen laut Rees nicht den Einsatz von PC vor, wohl aber von Tablets (Flachbildcomputer). „Die Kinder können sich damit zum Beispiel fotografieren und anschauen, sie lernen kreative Recherche im Internet und sprechen mit ihren Lehrern über Werbung.“ Es geht, auch bei den Älteren, um Themen wie Jugendmedienschutz oder den Film als Informationsquelle. Die Befürchtung mancher Eltern, dass ihr Nachwuchs dann auch zu Hause vermehrt nach dem Gerät verlange, teilt Rees nicht: „Das Tablet wird nicht als Spielzeug, sondern als Arbeitsgerät entdeckt. Somit verliert es an Faszination.“

Schulen arbeiten an Medienentwicklungsplänen

Viele Schulen in Baden-Württemberg beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit einem Medienbildungskonzept und arbeiten seit knapp einem Jahr an Medienentwicklungsplänen (MEP), an deren Ende Geld für technische Ausstattung fließt. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern mit dem vom Bund ausgerufenen Digitalpakt Schule.

Der Digitalpakt Schule Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Der Bund stellt über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Wer einen zertifizierten Medienentwicklungsplan einreicht, erhält Geld für eine strukturierte Verkabelung des Schulhauses (LAN-Kabel und WLAN), für digitale Projektionsflächen (Beamer oder digitale, auch interaktive Displays) sowie digitale Endgeräte. Kein Geld gibt es aus diesem Topf für eine schnellere Internetleitung zum Schulgebäude hin. Dafür sind die Kommunen zuständig. Laptops und Tablets für Schüler Wegen Corona gewährt der Bund ein Sofortausstattungspaket für deutsche Schulen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro, damit alle Schüler am Fernunterricht teilnehmen können. Hiermit werden hauptsächlich digitale Endgeräte (Laptops oder Tablets) gekauft. Die Summe reicht nicht aus, um alle Schüler auszustatten. Deshalb mussten die Schulen ihrem Schulträger melden, wie viele Familien zu Hause kein internetfähiges Gerät besitzen. „Wenn bei einer möglichen zweiten Welle die eine Schule in der Stadt schließen muss und die andere nicht, kann der Schulträger die Geräte bedarfsgerecht verteilen“, erklärt Thorsten Rees. Die Städte Konstanz und Engen bestellen zusätzlich Geräte, um aus den Klassenzimmern heraus Unterricht übertragen zu können.

Die Kreismedienzentren beraten die Schulen als unabhängige Stelle und erteilen am Ende die Freigabe der MEP, so dass die Schulträger die Gelder beantragen können. Laut Rees werden im kommenden Frühjahr wohl alle 110 Schulen im Kreis Konstanz ihre Pläne fertig haben. An eine Grundschule ist schon Geld geflossen, andere sind mit den MEP fertig, doch der Schulträger muss die Förderanträge noch stellen. Sperren sich denn manche Kollegien noch gegen neue, digitale Formen des Unterrichts auch nach Corona? „Inzwischen nicht mehr“, sagt Thorsten Rees. „Wir haben sie alle gut beraten.“