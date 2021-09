Landrat Zeno Danner will sich nicht zu früh freuen, wertet die Zahlen aber als ein „verhalten positives“ Signal: Bei der derzeitigen Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Konstanz sei eine Plateaubewegung zu erkennen. Die Inzidenz steigt also nicht mehr an, sondern hält sich im Moment stabil. Aktuell weist der Kreis eine Inzidenz von 79,1 auf (Stand: 13. September). Ob es sich bei der Entwicklung um einen Trend oder eine Momentaufnahme handele, dazu hätten sich auch die Experten im Gesundheitsamt nicht äußern wollen, erklärte Danner.

Änderungen bei der Quarantäne-Verordnung: Laut der neuen landesweiten Verordnung ist die Quarantäne-Pflicht für Kontaktpersonen auf zehn Tage verkürzt worden, berichtete der Landrat. Zuvor mussten Menschen, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, 14 Tage in Quarantäne. Zudem könne man sich mit einem negativen PCR-Test nach fünf Tagen aus der Quarantäne befreien lassen. Vollständig Geimpfte sind von der Quarantäne-Pflicht befreit.

Impfaktionen Am Wochenende sind weitere mobile Impfaktionen geplant: am Samstag in Moos auf der Höri, am Sonntag an der Konstanzer Marktstätte. Am Bodenseeforum in Konstanz finden seit September keine Impfungen mehr statt, sagt Jens Bittermann, Leiter des Kreisimpfzentrums (KIZ). Im KIZ wird am 22. September letztmals geimpft werden, danach wird die Singener Stadthalle wieder für Veranstaltungen genutzt. An zwei Tagen nach dem 22. September finden Impfungen in einem Zelt vor dem KIZ statt. Personen, die derzeit im KIZ ihre erste Impfung erhalten, können ihre Zweitimpfung bei einem Arzt im Kreis vornehmen lassen.

So ist die Lage in den Kliniken: Im Konstanzer Krankenhaus ist die Lage bezüglich der Corona-Patienten ruhig. Aktuell gebe es zwei Patienten und einen Verdachtsfall, berichtet Marcus Schuchmann, Ärztlicher Direktor am Klinikum Konstanz. Seine Beobachtung in jüngster Zeit: „Die überwiegende Zahl der stationären Patienten ist nicht geimpft.“ Auch am Singener Klinikum des Gesundheitsverbunds sei die Lage überschaubar, berichtet der ärztliche Direktor Frank Hinder. 15 Patienten befänden sich in Isolation, zwei davon seien Verdachtsfälle. Ein Covid-19-Patient werde auf der Intensivstation behandelt. In Radolfzell lägen aktuell zwei Patienten auf der Intensivstation, zehn auf der allgemeinen.

