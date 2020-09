Konstanz vor 2 Stunden

Neue Folge „Die Toten vom Bodensee“: Der See ist bloß noch Kulisse

Die Quote stimmt, die Qualität nicht mehr: Die ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ scheint inhaltlich am Ende. Am Montag, 7. September 2020, läuft im ZDF die elfte Episode der Krimiserie