„Lieber ein Brett überm Kopf als eine Schule aus Beton.“ Mit diesem Satz und weiteren Slogans machten 13 Demonstranten von Fridays for Future und Architects for Future vor der gestrigen Kreistagssitzung vor dem Eingang des Landratsamtes Konstanz auf ihr Begehren aufmerksam.

Beton soll ein Klimakiller sein

In den Fokus rückten sie den geplanten Neubau des Berufsschulzentrums in Konstanz, auch wenn dieses Thema gar nicht auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung stand. „Ein sehr wichtiges Thema“, meinte Sebastian Lederer von Architects for Future, „wir wollen rechtzeitig die Kreisräte informieren und einen Betonbau verhindern. Bauen ist der größte Klimahebel.“ 40 Prozent der CO2-Emmisionen weltweit entstünden durch Bauen und Beton, sagte er und fügte an: „Das ist doppelt sie viel wie durch Verkehr entsteht.“

Ressourcen schonen und sinnvoll nutzen, aber auch auf Holzbau umzuschwenken, forderten die Demonstranten unter anderem für den geplanten Schulneubau in Konstanz.

Landrat spricht mit den Demonstranten

„Hallo! Ich bin der Landrat.“ Mit diesen Worten stellte sich Zeno Danner, gerade aus dem Amt kommend, der Gruppe vor. Er klärte über das Neubauprojekt, das Platz für Wessenberg- und Zeppelin-Gewerbeschule bieten soll, auf: „90 Millionen Euro soll es kosten und es soll etwas Gutes werden.“ Danner erinnerte an den Architektenwettbewerb, an dem 18 Büros teilgenommen hatten. Ein Entwurf wurde als Sieger gekürt. Danner ist überzeugt, dass „es ein zukunftsweisender Schulbau wird“.

Aber noch ist nichts in Stein gemeißelt oder in Beton gebaut. Es gebe noch viele Fragen, die geklärt werden müssten, so der Landrat. Zudem werde eine umfassende Prüfung in Auftrag gegeben, um unter anderem Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Unterhaltung untersuchen zu lassen. Noch gebe es keine Beschlüsse, aber es solle ein modernes, klimaschonendes, energetisches Gebäude werden, dessen gesamte Lebensdauer ebenso betrachtet werden müsse, so Danner.