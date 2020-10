Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Netzgehege im Bodensee: Für Berufsfischer, Lokalpolitiker und Naturschutzverbände ein Tabu

Fischer rund um den Bodensee haben am Samstag gegen Aquakulturen mit einem Schiffskorso demonstriert. Eine Genossenschaft will Felchen in großen Netzgehegen im See züchten. Welche Befürchtungen die Berufsfischer und Lokalpolitiker haben und welche Argumente ein Sprecher der Genossenschaft entgegenhält