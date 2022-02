Stimmen Sie jetzt ab

Welches närrische Video ist das beste? Schauen Sie sich die närrischen Videos hier an. Bis zum 27. Februar kann abgestimmt werden. Eine Abstimmung ist auch ohne SÜDKURIER-Abonnement für alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz möglich. Neben attraktiven Preisgeldern in Höhe von 2000 Euro für den 1. Platz, 1000 Euro für den 2. Platz und 500 Euro für den 3. Platz erhalten die Gewinner zusätzlich 1 Euro pro abgegebener Stimme (maximal 500 Euro). Die Gewinner werden am 28. Februar benachrichtigt.