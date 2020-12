von SK

Ob Narrenzunft aus dem Hegau oder Guggenmusik vom Bodenrück, ob närrischer Chanson aus Singen oder knackige Reime aus Konstanz, ob Hexentanz oder fasnächtlicher Rap: Auf all das müssen die Freunde der Fasnacht im Kreis Konstanz auch unter Corona-Bedingungen nicht verzichten. Jedenfalls dann nicht, wenn viele Narrenzünfte und –gruppen beim großen Videoprojekt des SÜDKURIER mitmachen und beim Aufbau der besten Fasnachts-Plattform für die Region mithelfen. Jetzt ist die beste Zeit dafür, einen drei-Minuten-Beitrag zu planen und vielleicht auch schon zu filmen.

2020 war Cem Özdemir beim Stockacher Narrengericht. | Bild: Marinovic, Laura

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Denn das SÜDKURIER Medienhaus öffnet seine erfolgreiche Video-Plattform SK on Air dieses Jahr für fasnächtliche Inhalte aus der ganzen Region. Vereine und Gruppen können erstmals Videos hochladen und so ganz viel echte, handgemachte Fasnacht teilen. Damit bringen sie hoffentlich viel gute Laune zu den Menschen, die sonst so gerne zu dem Umzügen, Bunten Abend und Straßenfasnachten im Kreis Konstanz gekommen wären. Der Fantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt, so lange es nicht mehr als drei Minuten dauert und der närrische Anstand nicht verletzt wird.

Ein Konstanzer Frichtle albert herum – diesen Schabernack werden Narren 2021 nicht auf den Straßen treiben können. | Bild: Hanser, Oliver

Für das beste Video erhalten die Filmemacher 1000 Euro

Von der Aktion sollen alle etwas haben. Sie hilft mit, allen Menschen eine Freude zu machen, die dieses Jahr nicht wie gewohnt Fasnacht feiern können. Sie ist aber auch ein Beitrag für die Gruppen selbst, die beim Werben um Unterstützung bei der kommenden Fasnacht nicht über öffentliche Auftritte auf sich aufmerksam machen können. Und schließlich es gibt einen Wettbewerb, bei dem die Nutzer von SÜDKURIER online die besten Videos prämieren können. Als Preise winken einmal 1000 und zweimal 500 Euro für die Nachwuchsarbeit der siegreichen Gruppen.

Die Straßenfasnacht fällt 2021 leider aus. Aber auch die Gerstensackzunft aus Gottmadingen kann online beim SÜDKURIER mitfeiern. | Bild: Tesche, Sabine

Wie die Narren daran teilnehmen können

Alles über das Videoprojekt ist zu lesen auf www.suedkurier.de/narren21. Die Videodateien dürfen höchstens 500 MB groß sein und eine Länge von 3 Minuten nicht überschreiten. Damit der SÜDKURIER das Video berücksichtigen kann, müssen darin die jeweils gültigen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Diskriminierende Inhalte und Inhalte, die gegen andere rechtliche Bestimmungen verstoßen, sind nicht zulässig. Es nimmt nur ein Beitrag pro Verein oder Gruppe an der Abstimmung teil. Der Upload der Dateien ist dann ab 7. Januar möglich.

