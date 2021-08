von Gudrun Trautmann hegau-see.redaktion@suedkurier.de

Der Rasenmäher quält sich durch das hochgeschossene Gras. Die Tomaten, gerade noch ein freudiger Anblick, verfaulen am Stämmchen. Äpfel und Pflaumen fallen unreif vom Baum und die Küchenkräuter sind den gefräßigen Schnecken längst zum Opfer gefallen. Unkraut mögen die Plagegeister wohl nicht, denn das sprießt überall aus den Rabatten. Was die Hobby-Gärtner im Kleinen betrübt, kann für die Obst- und Gemüsebauern zur existenziellen Bedrohung werden. Dieses Jahr ist nicht leicht für die Produzenten.

Schon der Winter war problematisch

„Zuerst hatten wir den langen, kalten Winter“, erinnert sich Landwirt Martin Schneble aus dem Hilzinger Ortsteil Duchtlingen. „Da haben wir uns damit getröstet, dass uns die späte Blüte beim Steinobst die Ernte sichern würde. Doch dann kam noch ein Frost um Ostern, bei dem uns ein Großteil der Kirschen erfroren ist.“

Schneble bewirtschaftet insgesamt 100 Hektar Ackerland. Auf vier Hektar stehen Erbeeren, auf dreien Süßkirschen, auf einem Hektar erntet er Himbeeren und auf 23 Hektar produziert er Kartoffeln. Der Rest ist Mais und Getreide.

Luftfeuchtigkeit fördert Fäulnis

„Ich habe das Handtuch noch nicht geschmissen“, sagt Schneble, obwohl die Obsternte alles andere als zufriedenstellend war. Selbst unterm Dach waren die Kirschen wegen der extremen Luftfeuchtigkeit anfällig für Fäulnis. Ganz zu schweigen von den Erdbeeren. Der Mais, der normalerweise bis Ende April in der Furche liegt, konnte wegen der Witterung erst Anfang Juni ausgesät werden. Die Kartoffeln, deren Haupternte bevorsteht, standen immer nass.

Nun hofft der Landwirt wenigstens noch auf einen trockenen Herbst, damit wenigstens die Kartoffeln noch einigermaßen Ertrag bringen. Noch größere Sorgen als das Wetter machen dem Ackerbauern aber die Rahmenbedingungen von der Politik. Er beklagt die vielen Verordnungen für Düngung, Pflanzenschutz und Tierhaltung, die vor allem den kleineren Betrieben das Überleben sehr schwer machten.

Wenn der Mähdrescher im Schlamm versinkt

Auch die Duchtlinger Bäuerin Daniela Hägele ist gerade ziemlich im Stress. Die Familie baut ebenfalls Kartoffeln an. Noch sind die Ertragserwartungen ganz gut. Allerdings macht die Ernte in diesem Jahr doppelt so viel Arbeit wie sonst, weil die Knollen wegen des vielen Regens sehr schmutzig sind.

„Wir müssen jede Kartoffel einzeln mit Arbeitshandschuhen von den Erdklumpen befreien“, berichtet sie. Insgesamt sei die Ernte sehr schwierig, weil man bisher so selten aufs Feld fahren konnte. Wenn der Boden zu nass ist, versinken die schweren Geräte wie etwa Mähdrescher im Schlamm.

Krautfäule bedroht Kartoffeln

Peter Graf kennt die Sorgen seiner Kollegen. Der Kreisvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) baut selber Kartoffeln an. Zusammen mit seiner Frau Agnes erntet er gerade Frühkartoffeln für den Wochenmarkt. Weil auch bei ihm sehr viel Wasser vom Hang ins Feld geflossen ist, ist der Boden sehr feucht. Dicke Erdkrumen hüllen die Kartoffeln ein und müssen von Hand weggebrochen werden.

Im Feld sieht man vereinzelt kranke Pflanzen. „Die haben die Krautfäule“, erklärt Graf und hofft, dass nicht zu viele Pflanzen vom Pilzbefall betroffen sind. Wie ihm geht es allen Gemüsebauern im Landkreis. „Wenn einer die Krautfäule nicht bekämpft, dann sind die Kartoffeln tot“, sagt Graf. Auch dem Getreide sei die viele Nässe nicht gut bekommen.

„Der kalte April hat alles nach hinten verschoben“

Rund 800 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Kreis Konstanz. Reinhard Schulze kennt deren Sorgen und Nöte nur zu gut. Der Chef des Landwirtschaftsamtes in Stockach, das zum Konstanzer Landratsamt gehört, kennt die Schilderungen der Landwirte. „Der kalte April hat alles nach hinten verschoben“, bestätigt er. Er denkt auch an die Probleme bei der Vermarktung. Kaum haltbare Erbeeren, geplatzte Kirschen oder Äpfel mit Schorf seien praktisch nicht mehr verkäuflich.

Singen Gemüse vom Gemeinschaftsfeld: Zwei junge Männer gründeten eine Solawi, um den Klimawandel aufzuhalten Das könnte Sie auch interessieren

Für das Grundwasser und den Wald sei der viele Regen gut gewesen. Für den Ackerbau allerdings nicht. Dafür habe es jede Menge Heu gegeben. Das gleiche bei einigen Landwirten die Verluste beim Getreide aus. „Wer nur Obst hat, hat‘s in diesem Jahr sehr schwer“, sagt Schulze.

Einige Obstbauern habe der Frost stark getroffen. Das sei existenzgefährdend, weil es – anders als bei Hagelschäden – hierfür keinen Ausgleich gebe. Schäden von Sturm und Starkregen seien nur gegen Aufpreis versichert. Die meisten Landwirte haben diese Zusatzversicherung nicht.

Hoffen auf einen trockenen Herbst

Schulze sieht wie jeder Hobby-Gärtner die Folgen dieser Wetterkapriolen in seinem eigenen Garten. Pfingstrosen Ende Juni und Rosenkäfer Ende Juli? „So ein Jahr ist schwierig, wenn man die Schädlingsbekämpfung reduzieren will“, sagt er. In dieser Woche soll die Wintergerste eingeholt werden. Doch die Äcker sind immer noch so nass, dass die schweren Landmaschinen unter Umständen einsinken.

Beim Weizen könne man noch warten und hoffen, dass die Nässeperiode jetzt vorbei ist. Auch für die Apfelernte im professionellen Obstbau ist noch Hoffnung. Schlimm hat es die Gemüsebauern auf der Höri getroffen, deren Erzeugnisse teilweise über längere Zeit im Wasser standen.

Hilfen nach Starkregen Bei Starkwetterereignissen legen Bund und Land Förderprogramme auf. Das Landwirtschaftsamt hilft dann den betroffenen Bauern, Ausgleichszahlungen zu beantragen. Im Amt werden dann zunächst die Berater tätig, die die Höhe des Schadens ermitteln. Die Zuständigkeiten sind nach Anbauart geregelt. Es gibt Spezialisten für Obstbau, für Gemüseanbau und Ackerbau. Der lange Winter, die Kälte im Frühjahr und der wochenlange Niederschlag seien zwar problematisch für die Landwirtschaft, aber keine Extremereignisse, erklärt Reinhard Schulze, Leiter des Landwirtschaftsamts. Entsprechend wurden in seiner Behörde bisher kaum Ausgleichsanträge gestellt. (gtr)