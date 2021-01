Spuren am Tatort und Suche nach Zeugen: Der Polizeieinsatz nach dem brutalen Tötungsdelikt von Hohenfels-Liggersdorf ist noch nicht abgeschlossen. Unter anderem befragt die Kriminalpolizei Nachbarn.

Das rot-weiße Absperrband, das den Ort der Gewalttat in Liggersdorf markiert, flattert im Wind. Vor einer Garage auf dem Gelände stehen vier Kerzen in stiller Anteilnahme. Und erneut parken mehrere zivile Polizeifahrzeuge, wie sie auch schon am