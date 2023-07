Boote rissen sich samt Ankersteinen von den Bojen los und wurden gegen andere Boote gedrückt, Schiffe strandeten am Ufer, ein Katamaran wurde meterhoch in die Luft geschleudert – der Sturm in der Nacht von 11. auf 12. Juli verursachte nicht nur am, sondern auch auf dem Bodensee massive Schäden. Knapp eine Woche später hat die Wasserschutzpolizei (Wapo) nun einen Überblick, was passiert ist. Zumindest ungefähr.

Dieses Bild bot sich am Mittwochmorgen den Allensbachern am Ufer des Gnadensees. Ein Katamaran war hochgewirbelt worden und kopfüber wieder gelandet. | Bild: Stefan Lutz

Allein die angezeigten Schäden belaufen sich nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, dem die Wapo unterstellt ist, auf rund 480.000 Euro. „Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen, da viele Bootbesitzer die ihnen entstandenen Schäden nicht polizeilich aufnehmen ließen“, so das Präsidium weiter. Zu den Schäden in Baden-Württemberg kämen die bei den anderen Bodensee-Anrainern Bayern, Österreich und Schweiz noch dazu.

Bei dem Gewittersturm am späten Dienstagabend hatte es Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde und bis zu zwei Meter hohe Wellen auf dem See gegeben. Am Morgen danach wurde das ganze Ausmaß der Verwüstungen sichtbar. Dutzende Bootsbesitzer meldeten Schäden.

Eine Aufnahme vom Dienstagabend, 11. Juli: zwei Blitze auf der Schweizer Seite, von der Klosterkirche Birnau aus gesehen. | Bild: Reiner Jäckle

Bestandsaufnahme großteils abgeschlossen

Mittlerweile ist laut Polizeipräsidium die Bestandsaufnahme bei den Dienststellen der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg am Bodensee größtenteils abgeschlossen. Unter anderem durch Baumschlag und herabfallende Äste wurden demnach allein 96 Boote und ein Anhänger beschädigt. Auch Anlegestege müssen teilweise repariert werden. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.

Die meisten Schäden wurden im Bereich des Wasserschutzpolizeipostens Reichenau registriert: nämlich 13 beschädigte Boote auf Wasserliegeplätzen vor Allensbach und Radolfzell und 30 weitere, die in Radolfzell, Allensbach und Reichenau auf dem Trockenen lagen.

Ein beschädigtes Boot im Sipplinger Hafen. | Bild: DLRG Bodenseekreis

Es folgte die Wasserschutzpolizeistation Überlingen mit 30 beschädigten Booten, hauptsächlich durch Astbruch, vor der Station Friedrichshafen, wo 22 Boote und ein Anhänger in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dagegen kam der Bereich Konstanz mit einem beschädigten Boot und einem beschädigten Pfahl an einem Liegeplatz glimpflich davon.

Auch Hafenanlagen waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Einsatz betroffen: in Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Iznang, Moos, Gaienhofen, Wangen und Öhningen. Überwiegend waren Bäume oder Äste auf Anlegestellen gekracht.