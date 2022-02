Normalerweise arbeitet Waldemar Krieger als Maschinist in der Region Ravensburg, sein Alltag ist berechenbar. In den vergangenen Tagen aber war an Arbeit nicht zu denken. In der Ukraine herrscht Krieg – und das betrifft mittelbar seine ganze Familie. Krieger selbst ist in Kasachstan geboren, als er zwei Jahre alt war, kam er mit seinen Eltern, deren Wurzeln in der Ukraine liegen, nach Deutschland. Er ist mehrsprachig aufgewachsen, spricht Ukrainisch, Russisch und Deutsch.

Am Freitag fährt Waldemar Krieger los

„Am Freitag rief mich meine Frau an und sagte, dass wir losfahren müssen, um unsere Verwandten zu holen“, berichtet er. Seine Schwiegermutter, Schwägerin und deren vierjähriger Sohn lebten bislang in Perechin, eine ukrainische Stadt in der Nähe der Grenze zur Slowakei. Kampfhandlungen finden dort aktuell nicht statt, der äußerste Westen des Landes ist davon laut Medienberichten bislang nicht betroffen.

Kaufen kann man Salz und Griesbrei

„Wir hatten dennoch nicht das Gefühl, dass die Frauen und das Kind dort bleiben können“, sagt Waldemar Krieger. Svitlana Zub, Kriegers Schwiegermutter, sei am Freitag zum Einkaufen in ihre Heimatstadt gegangen. „Sie hat dort nur noch Grießbrei und Salz bekommen“, berichtet der 32-Jährige von den Berichten seiner Schwiegermutter. Auch die Banken waren zu, man habe nichts mehr bekommen. Inzwischen kommen wohl immer mehr Flüchtende aus den östlicheren Gebieten in Perechin an, sie kommen vorerst in den Hotels unter. Die Schilderungen der Familie waren für Krieger und seine Frau Grund genug, am Freitagabend loszufahren und in die Slowakei zu fahren.

Hilfe für Menschen in der Ukraine Mühlingen Der gemeinnütze Verein „Hilfe für Menschen in der Ukraine“ nimmt Geldspenden (IBAN: DE42 6925 0035 0006 0430 46, SWIFT-BIC: SOLADES1SNG, Verwendungszweck: Ukraine Hilfe) an, aber auch Medikamente, Lebensmittel, Zelte, Schlafsäcke, Geschirr und Stromerzeuger.

Erst im Taxi, dann zu Fuß

„Meine Schwiegermutter und meine Schwägerin gelangten zunächst mit einem Taxi in die Nähe der slowakischen Grenze“, berichtet Krieger. Die letzten Kilometer legten sie dann zu Fuß zurück. An der Grenze hätten sie beinahe zwölf Stunden lang warten müssen, bis der Grenzübertritt möglich war. Das Gedränge und Geschubse sei groß gewesen, alle wollten die Grenze möglichst rasch passieren. „Als meine Schwiegermutter sich in der Warteschlange umdrehte, konnte sie das Ende der Schlange nicht erkennen, so viele Flüchtlinge waren vor Ort.“

Ukraine-Krieg Von Kiew Richtung Polen: Die Geschichte einer Flucht Das könnte Sie auch interessieren

Als sie die Grenze überquert hatten, seien die drei Flüchtlinge mit einem Taxi an den Bahnhof von Ublya, der slowakischen Grenzstadt gebracht worden – sogar kostenlos. Von dort nahmen sie den Zug in eine Stadt in der Slowakei, wo eine Freundin der Familie wohnt. Dort wurden sie von Waldemar Krieger und seiner Frau mit dem Auto abgeholt und in den Süden Deutschlands gebracht.

„Stop War“ (Stoppt den Krieg). Dieses Schild hält eine Demonstrantin in bei einer Friedensdemo in Konstanz hoch. Bild: Oliver Hanser | Bild: Hanser, Oliver

Jetzt sind die zwei Frauen und der vierjährige Sohn der Schwägerin im Haus der Kriegers in Mühlingen untergekommen. „Sie verarbeiten noch alles, was sie erlebt haben“, berichtet Waldemar Krieger. Vor allem die ungewisse Zukunft quäle die kleine Familie. „Niemand weiß, wie es weiter geht“, sagt der Mühlinger. Die Frauen haben ihr Haus zurückgelassen, auch das mache ihnen Sorgen. „Sie möchten in ihre Heimat zurückkehren, aber niemand weiß, ob und wann das möglich sein wird.“ Währenddessen macht die Mühlinger Familie Platz für die Neuankömmlinge, Kriegers Kinder spielen mit dem kleinen Artem. Die Gäste werden sich in der nächsten Zeit daran gewöhnen, dass der Kreis Konstanz und Mühlingen im Speziellen ihnen mindestens vorübergehend zur Heimat wird.

Hoffnungszeichen (Sign of hope) Auch in Konstanz sammelt der Verein Hoffnungszeichen Geldspenden. Diese können unter der IBAN DE54 5206 0410 0400 0019 10, Spendenstichwort „Ukraine“ gespendet werden. Sachspenden werden nur in größeren Mengen und nach Rücksprache entgegen genommen. „Aktuell werden mit den an uns gegebenen Ukraine-Spendengeldern Lkw-Transporte auf den Weg gebracht, die Hilfsgüter zu Flüchtlingen bringen, die in Polen und anderen Nachbarstaaten der Ukraine angekommen sind“, erklärt Eduard Goßner, Pressesprecher der Organisation.

Bei Familie Krieger geht es nicht nur darum, der eigenen Familie zu helfen. Waldemar Kriegers Vater Viktor Krieger leitet seit vielen Jahren die Ukraine-Hilfe, einen Verein in Mühlingen, der in der westukrainischen Region Perechin Krankenhäuser und ein Kinderheim mit regelmäßigen Hilfstransporten unterstützt. Auch jetzt sammelt Viktor Krieger Sachspenden und Geld, um dringend benötigte Dinge in die Ukraine zu bringen. Statt Spielzeug und Kinderkleidung sind es jetzt Lebensmittel, Konserven und Reis, die in ein kriegsgeschütteltes Land gefahren werden. (kst)