von Tilmann P. Gangloff

„Alles hängt mit allem zusammen“: Das ist nicht nur der Kern vieler Verschwörungsmodelle, sondern auch eine gern befolgte Devise für Drehbücher; vor allem bei Krimis. Die Qualität der Filme resultiert meist aus der Frage, wie plausibel es den Autoren gelungen ist, die Zusammenhänge zu erklären.

Die Kommissare Hannah Zeiler (Nora Waldstätten, links) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) treffen am Tatort auf Mia Burgstaller (Katharina Lorenz), die Anwältin des Tatverdächtigen. | Bild: Patrick Pfeiffer

In dieser Hinsicht ist Timo Berndts Erzählung vom „Wegspuk“ vorbildlich. In seinem zehnten Drehbuch für „Die Toten vom Bodensee“ erzählt er eine Geschichte, die allein durch ihre Vielschichtigkeit fasziniert; aber nicht nur deshalb ist Michael Schneiders Episode endlich mal wieder ein richtig guter Beitrag zu der zuletzt nur noch mittelmäßigen Krimireihe.

Die Handlung: Eine Villa, in der es spukt

Zentrum der Handlung ist eine seit vielen Jahren leerstehende und entsprechend heruntergekommene alte Villa, in der es angeblich spukt. Tatsächlich hören drei Kinder, die sich im Rahmen einer Mutprobe ins Haus geschlichen haben, unheimliche Geräusche, doch die sind keineswegs jenseitigen Ursprungs: In einem der vielen Zimmer tötet ein junger Mann einen älteren. Weil die Kinder eine Kamera auf Rädern vorgeschickt haben, hat die deutsch-österreichische Ermittlungsbehörde einen zweifelsfreien Beweis: Jakob Stocking (Robert Finster) hat den Bauunternehmer Hauer erstochen. Er versichert jedoch, er habe in Notwehr gehandelt und den anderen überhaupt nicht gekannt.

Fernsehen Nora Waldstätten kann auch ganz anders Das könnte Sie auch interessieren

Der Wegspuk Drehbuchautor Timo Berndt hat sich für seine Handlung eine alte Überlieferung zunutze gemacht, die er dem Buch „Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus“ (Kempten 1895) entnommen hat. Dort heißt es: „Auf dem Fußwege, der von Hörbranz nach Lindau führt, gab es früher mancherlei Spuk. Zuweilen hörte man Wagengerassel und Hufschläge von Rossen, ohne dass doch irgendein Fuhrwerk sehen war, und besonders bei dem Kreuzwege hörte man oft ein eigentümliches Rauschen, gerade als wenn eine Schar Vögel aufflöge. Die Erzählerin wurde hier einmal erfasst, umgedreht und auf den Rücken hingeworfen, ohne dass sie jemanden zu sehen vermochte. Auch sonst sind viele Leute hier nicht unbehelligt davon gekommen.“ Die Szenen mit dem Spukhaus sind in der Villa Rosenthal in Hohenems (Bezirk Dornbirn) entstanden. Das ZDF zeigt den Film „Der Wegspuk“ am Montag, 18. Januar um 20.15 Uhr. (tpg)

Die anonyme SMS, mit der er zur Villa gelockt wurde, ist jedoch drei Wochen alt. Und warum hat er nach der Tat ausgerechnet Mia Burgstaller (Katharina Lorenz) um Hilfe gebeten? Die Anwältin ist die Verlobte von Hauers Sohn, hat aber ganz andere Sorgen, denn ihre 15-jährige Tochter Sophia hat kürzlich versucht, sich das Leben zu nehmen – im Garten der Villa; seither liegt sie im Koma. Auch Stocking steht unter dem Eindruck eines tragischen Ereignisses: Vor zwei Wochen sind seine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der junge Mann schwört, dass der Unfall kein Zufall war; er muss es wissen, denn er war der Fahrer.

„Die Toten vom Bodensee“, TV-Mehrteiler des ORF und ZDF, das österreichisch-deutsche Ermittlerduo wird von Nora Waldtstätten (Hannah Zeiler) und Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) gespielt. Regie: Michael Schneider. | Bild: Patrick Pfeiffer

Die Villa gehört der Anwältin

Wie in allen guten Krimis wirft jede Antwort, die Hannah Zeiler und Micha Oberländer (Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin) finden, neue Fragen auf. Stocking zum Beispiel ist eine Art Phantom, seine Existenz scheint überhaupt erst im siebten Lebensjahr begonnen zu haben. Bis dahin lebte er mit seinen Eltern ohne Kontakt zur Außenwelt auf einer Alm. Noch größer ist die Verblüffung des Ermittlerduos, als sich rausstellt, dass Mia die Villa gehört. Die Kindheit der Anwältin war von einem traumatischen Ereignis geprägt: Während sie ein Wochenende bei ihrem leiblichen Vater verbracht hat, sind ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihr jüngerer Halbbruder spurlos verschwunden.

Das österreichisch-deutsche Ermittlerduo in „Die Toten vom Bodensee“ wird von Nora Waldstätten (Hannah Zeiler) und Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) gespielt, Regie führte Michael Schneider. Bilder: Patrick Pfeiffer | Bild: Patrick Pfeiffer

Verzwickte Liebesbande

Timo Berndt erfüllt zwar auch die üblichen Gepflogenheiten des Reihenkrimis, indem er Mias Verlobten (Thomas Unger) als Verdächtigen präsentiert, aber das ist bloß das obligate Ablenkungsmanöver. Viel fesselnder ist die Verflochtenheit der handelnden Personen miteinander, zumal sich offenbar all‘ ihre Lebenswege irgendwann in der Villa gekreuzt haben. Berndt hat es sogar geschafft, das Privatleben von Zeiler schlüssig zu integrieren: Der schon seit einigen Episoden in die Kriminalinspektorin verliebte junge Nachbar Raphael (Christopher Schärf) arbeitet als Pädagoge in einer Ferienbetreuung. Auch Sophia war in dem Zeltlager, und dort findet Zeiler den Schlüssel zur Lösung des Falls.

Konstanz Bei "Die Toten vom Bodensee" soll es nicht "pilchern": Regisseur Hannu Salonen im Interview Das könnte Sie auch interessieren

Bodensee ist nur schmückendes Beiwerk

Sehenswert ist „Der Wegspuk“ nicht zuletzt wegen der wie stets von einer ausgezeichneten Musik (Chris Bremus) untermalten Bildgestaltung. Michael Schneider hat bei den letzten vier Episoden Regie geführt und diesmal mit seinem Kameramann Matthias Pötsch für eindrucksvolle Aufnahmen gesorgt, auch wenn der Bodensee wieder bloß schmückendes Beiwerk ist. Als vortreffliche Wahl erweist sich dafür Robert Finster, Titeldarsteller der Netflix-Serie „Freud“, zumal der Österreicher den Charakter seiner Rolle durch einen ausgeprägten Dialekt unterstreicht.