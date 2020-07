Das Urteil ist endlich da: Die Diebesbande, die hauptsächlich im Kreis Konstanz Spielautomaten geknackt und Gaststätten ausgeraubt haben, sind verurteilt. Einer der vier Angeklagten kam auf freiem Fuß zur Urteilsbekanntgabe in das Landgericht Konstanz. Verlassen hat er es hingegen in Handschellen und wurde auf direktem Weg ins Gefängnis gebracht.

Den Haftbefehl gab es persönlich

Der Haftbefehl wurde ihm am Ende der knapp zweistündigen Urteilsbekanntgabe – er wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt – persönlich übergeben. Die Gründe für die sofortige Vollstreckung des Haftbefehls: Zum einen bestehe Fluchtgefahr, zum anderen habe er versucht, die Mitangeklagten einzuschüchtern.

Showdown eines langen Indizienprozesses

Ein nicht unspektakulärer Showdown eines langen und akribisch geführten Indizienprozesses, der letztlich den Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls bestätigte. Angeklagt waren vier Männer wegen 16 Einbrüchen in Gaststätten, Spielotheken und Wohnungen (siehe Artikel oben). Verurteilt wurden sie wegen sechs Taten, die restlichen konnten ihnen nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Richter: Verfahren war sehr komplex

„Es war ein sehr komplexes Verfahren, bei dem es schwierig war, den Überblick zu behalten“, stellte Richter Marc Gerster fest, nachdem er das Urteil verkündet hatte.

Ein Angeklagter wurde zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren, der zweite Angeklagte zu drei Jahren und zwei Monaten, die zwei weiteren Angeklagten zu drei Jahren und zu einem Jahr und acht Monaten verurteilt.

Unterbrechung belastete alle Beteiligten

Auch für die Kammer sei dieser Fall in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit gewesen, so Gerster. Nicht nur wegen der vier Angeklagten und den unterschiedlichsten Tatvorwürfen, sondern auch wegen der Verhandlungsdauer, die sich vom 2. Februar bis zum 17. Juli mit dreizehn Verhandlungstagen erstreckte und wegen Corona für zwei Monate unterbrochen werden musste.

Diese Unterbrechung habe alle am Verfahren Beteiligte belastet, so der Richter, der allen dankte, dass sie „die Unwägbarkeiten sachlich und professionell begleitet und nicht torpediert haben“.

Jedes Indiz musste sichergestellt werden

Wie diffizil der Prozess war, zeigte sich in der detaillierten Urteilsbegründung. Es war „ein reiner Indizienprozess. Jedes belastende Indiz musste sicher festgestellt sein“, so Marc Gerster. Die Gesamtzahl der belegten Indizien seien in der Gesamtbetrachtung bewertet worden; bestanden Zweifel, wurden sie ad acta gelegt.

ARCHIV – Ein Spieler an einem Spielautomaten, aufgenommen am 03.06.2002 in Gera. “Daddelautomaten„ sollen zur Prävention gegen die Spielsucht in Zukunft als Glücksspiele und nicht mehr als Unterhaltungsmaschinen gelten. Das haben am Montag (29.11.2010) Suchtverbände in Berlin gefordert. Der 2011 auslaufende Glücksspielstaatsvertrag müsse so überarbeitet werden, dass Suchtprävention im Vordergrund stehe. Foto: Jan-Peter Kasper +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Bild: Jan-Peter Kasper

„Es gibt so gut wie keine direkten Beweise“, erläuterte er. Lediglich die Taten, welche aufgrund der Indizen zweifelsfrei belegt werden konnten, führten zur Verurteilung. Bei diesem Prozess kam erschwerend hinzu, dass ein Ermittlungsbeamter vorwiegend zuständig gewesen war. „Die Verteidiger haben das kritisiert“, so der Richter.

Alles doppelt überprüft

Er fügte an, dass auch die Kammer diesen Umstand als „etwas unglücklich“ befand. Umso gründlicher sei alles noch einmal überprüft „und nicht blind übernommen worden“, so Gerster, der letztlich feststellte: „Wir haben keinen Zweifel, dass die wesentlichen Ermittlungsergebnisse stimmen.“

Verdrehte Wahrheiten erschwerten Arbeit

Deutliche Kritik übte der Richter an Personen im Zeugenstand, welche Wahrheiten verdreht hätten, was er anhand eines Beispiels konkretisierte. Eine Zeugin gab zu Protokoll, dass sie von einem der Angeklagten geschlagen wurde. Später behauptete sie, sie wäre gestolpert. Damit war die Glaubhaftigkeit der Zeugin nicht mehr gegeben. „Das geht für uns überhaupt nicht“, sagte Richter Gerster in aller Deutlichkeit.

Die Indizienlage bei dem Einbruchsdiebstahl in Schramberg sei „erdrückend“, wie Richter Gerster feststellte. Detailliert erläuterte er anhand vielerlei Indizien, wie die Kammer letztlich zu ihrem Ergebnis kam. Anhand von Handy-Chats, unterschiedlich eingeloggten Handys bei Funkmasten, GPS-Bewegungen des Tatfahrzeugs, Zeugenaussagen, Meldeprotokoll der Alarmanlage, Kontakte zu einem ehemaligen Mitarbeiter des ausgeraubten Betriebs und vielen weiteren Details zeichnete er ein Gesamtbild der Tatnacht.

„Aus unserer Sicht wasserfest“

„Aus unserer Sicht wasserfest“, meinte der Richter; die Kammer habe keinen Zweifel, dass die Angeklagten – alle sind bereits vorbestraft, einer gar einschlägig vorbestraft – die Tat begangen haben.

Wohnungseinbruch. Symbolbild. | Bild: Guntar Feldmann - stock.adobe.com

Auch die weiteren Einbruchsdiebstähle in Tettnang, Friedingen, Engen und zwei in Singen, sah das Gericht als erwiesen an. Es habe sich um „sehr professionelle Taten“ gehandelt, zu der jeder seinen Tatbeitrag geleistet habe, stellte Marc Gerster fest, und bezüglich der offenkundigen Parallelen bemerkte er: „Irgendwann ist es nicht mehr möglich, an Zufälle zu glauben.“

Lob für ermittelnden Beamten

Bezüglich des Polizeibeamten, der während der Verhandlung seitens der Verteidigung kritisierte wurde, merkte Richter Marc Gerster zum Schluss seiner Ausführungen an: „Ohne diese unvorstellbar vielen Einzelheiten“ wäre man den Tätern „nicht auf die Schliche gekommen“. Dies sei nur gelungen, weil sich ein Polizeibeamter „derart engagiert hat“. Und Gerster konkludierte: „Das ist Sinn und Zweck der Polizeiarbeit. Ein lobenswerter Umstand.