Stuttgart? Wer will schon nach Stuttgart? Die rhetorische Frage ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man einen Blick in den Fahrplan wirft. Die Fahrt mit dem Seehas von Konstanz nach Singen ist Standard, ab Singen Schienenersatz ab 17.03 bis nach Böblingen, Ankunft um 19.13 Uhr.

Abfahrt ab Böblingen 19.21 Uhr mit der Regionalbahn, Ankunft in Stuttgart um 19.42 Uhr. Das sind exakt drei Stunden und 16 Minuten Fahrtzeit. Gut, wenn man die Kunst der Meditation beherrscht und die Geduld aufbringt.

Ausbau-Arbeiten an der Gäubahn Die Bahn baut die Strecke der Gäubahn zwischen Horb und Neckarhausen zwischen Juni und Oktober 2023 zweigleisig aus. Damit entfällt der gesamte Fernverkehr auf der Strecke zwischen Stuttgart und Singen. Stattdessen fährt ein Expressbus zwischen Böblingen und Singen mit Halt in Rottweil. Außerdem verkehrt ein Ersatzbus zwischen Böblingen und Rottweil mit Halt in Sulz, Oberndorf und Horb. Die Fahrtzeit zwischen Singen und Stuttgart verlängert sich um etwa eine Stunde.

16.59 Uhr: Umsteigen in Singen von Gleis 1 zum Maggi-Werk, wo traditionell die Schienenersatzfahrzeuge abfahren. Der Weg dorthin über mehrere Bahnsteige ist ausgeschildert. Mit kleinen Schildern, aber doch erkennbar.

So werden die Fahrgäste in der Unterführung in Singen zum Abfahrtsort des SEV geleitet. | Bild: Wagner, Claudia

17.01 Uhr: Da steht er auch schon, der Express-Bus mit Ziel Böblingen. Die Reisenden steigen geräuschlos ein, die Türe schließt, der Schienenersatzbus fährt los.

17.10 Uhr: Unter den Fahrgästen sind Cecilia und Daniel Benz. Sie sind unterwegs nach Hohebach, einem Ort in der Nähe von Schwäbisch-Hall. Er ist nicht ans Schienennetz angeschlossen, deshalb muss das Paar von Daniel Benz‘ Mutter abgeholt werden, um ans Ziel zu kommen. Bis Schwäbisch-Hall geht es per Bahn. „Meistens nehmen wir eher das Auto“, sagt Daniel Benz. „Es geht um drei Stunden Reisezeit, die sechs Stunden Reise mit dem Zug gegenübersteht.“

Cecilia und Daniel Benz finden den Schienenersatzverkehr an sich nicht schlimm. Die Zeit, die sie dafür aufwenden müssen, schon. | Bild: Wagner, Claudia

17.15 Uhr: Das Thema, ob man mit Zug oder mit dem Auto reist, lässt Daniel Benz dann doch keine Ruhe: „Mit einer guten Verbindung wäre es schon gut, mit dem Zug zu fahren“, sagt er. Aber angesichts der Fahrtzeit und der Möglichkeit, dass Zug oder Schienenersatzverkehr Verspätung haben, stelle sich das kaum realistisch dar. „Und das Preissystem der deutschen Bahn verstehe ich nicht“, ergänzt er. Er lebe in der Schweiz, dort komme man erstens überallhin mit dem Zug. Und zweitens variierten die Preise nicht. „Das heißt, ich kann mich auch spontan entscheiden, zu reisen und zahle deshalb nicht das Doppelte.“

18 Uhr: Der Bus fährt über die Autobahn, währenddessen verstummen die Gespräche im Bus allmählich. Trotz der Klimaanlage spürt man die schwüle Sommerwärme, aber überhitzt ist es während der Fahrt nicht.

19.15 Uhr: Der Ersatzbus kommt so gut wie pünktlich in Böblingen am Bahnhof an, die Fahrgäste überqueren rasch die Fahrbahn, die zum Bahnhofsareal führt. Wer sich nicht auskennt, läuft den anderen hinterher.

Hier am Bahnhof Böblingen geht es zum Bahnhof Böblingen und zu den Anschlusszügen nach Stuttgart. | Bild: Wagner, Claudia

19.45 Uhr: Mit minimaler Verspätung in Stuttgart. Immerhin, der SEV hat sich als zuverlässig erwiesen. Die lange Reisezeit war in diesem Fall verkraftbar.

Was ich an diesem Abend noch nicht weiß: Auf der Rückfahrt einen Tag später steige ich – bei einer Außentemperatur von etwa 33 Grad – in einen vollbesetzten Schienenersatzbus, in dem es deutlich heißer ist als draußen, gefühlte 40 Grad.

Die Klimaanlage ist ausgefallen, der Busfahrer, der daran unschuldig ist, entschuldigt sich später dafür. Bis Rottweil halte ich durch, dann steige ich um in einen klimatisierten Schienenersatzbus, der ein wenig später ankommt und komme eine Stunde später in Singen an.

Stuttgart, wer will schon nach Stuttgart? Oder auch: Wer will schon mit der Bahn und Schienenersatz nach Stuttgart? Ein Ausflug, der auch feste Überzeugungen von öffentlichem Nahverkehr auf eine harte Probe stellt.