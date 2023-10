Es ist ein Treppenwitz für Menschen, die umweltfreundlich unterwegs sein wollen. Wer in Konstanz-Allmannsdorf in den Städte-Schnellbus einsteigt und diesen in Meersburg an der Kirche wieder verlässt, muss für die Fähre nicht extra bezahlen.

Wer dagegen mit der Stadtbus-Linie 1 zum Anleger fährt, braucht dafür einen Fahrschein, muss dann auf der Fähre weitere 3,60 Euro bezahlen und dann in Meersburg wieder eine Fahrkarte erwerben. Und noch bizarrer ist es für Besitzer das 49-Euro-Tickets: An Bord eines Schnellbusses Konstanz-Friedrichshafen oder Konstanz-Ravensburg zahlen sie auf der Fähre nichts. Wenn sie einfach so kommen, schon.

Das soll sich nun ändern, verlangt die SPD, und startet dafür eine Kampagne. Die Abgeordneten Lina Seitzl (Bundestag, Konstanz), Hans-Peter Storz (Singen, Landtag) sowie der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn aus dem Bodenseekreis haben deshalb die Initiative See-Ticket gestartet. Sie will erreichen, was bisher nicht gelungen ist: Dass die günstigen Nahverkehrstarife künftig auch an Bord der Fähren, des Katamarans und der Schiffslinie Wallhausen-Überlingen gelten. Nach ersten Berechnungen des SÜDKURIER könnte das eine Einzelfahrt um bis zu acht Euro verbilligen.

Bisher gilt bei Katamaran und Fähre: Kein Zuschuss, dafür aber höhere Fahrpreise

Bisher haben die Schiffsbetriebe ihre eigenen Tarife, weil sie als Wirtschaftsunternehmen im wesentlichen ohne öffentliche Zuschüsse arbeiten – anders als der Bus- und Regionalbahnverkehr. Sie müssen ihre Kosten also selbst erwirtschaften, was beim Katamaran inzwischen ganz gut gelingt und bei der Fähre früher auch einen Ertrag von mehreren Millionen Euro im Jahr ermöglicht hat. Der Preis dafür waren vergleichsweise hohe Tarife für die Nutzer.

Hier setzt die SPD-Initiative an: Die Schiffsverbindungen sollen, was sie für hunderttausende Nutzer in Tat und Wahrheit schon immer sind, auch formal zum Öffentlichen Nahverkehr gehören. Damit würde der landeseinheitliche, relativ günstige Tarif gelten, und die Betreiber können öffentlich gefördert werden. Zuletzt hatte Fähre-Chef Frank Weber gegenüber dem SÜDKURIER vorsichtig angedeutet, dass so etwas nicht wie manche seiner Vorgänger grundsätzlich ausschließt – auch vor dem Hintergrund sinkender Erträge bei der einstigen Ertragsperle der Stadtwerke Konstanz.

Alle Beteiligten wissen: Wir müssen ein ziemlich dickes Brett bohren

Ob und wann der ÖPNV-Tarif und damit auch das 49-Euro-Deutschlandticket auf Fähre und Katamaran gelten könnte, ist dabei noch nicht ausgemacht. In den Kreistagen und im Landtag wollen die SPD-Politiker dazu aber Initiativen starten. Politischen Druck soll auch eine Online-Petition aufbauen.

Und dann geht die Arbeit erst los, dessen sind sich auch die Sozialdemokraten bewusst. Die Umsetzung gelte als schwierig räumen sie ein und fordern daher, „dass das Verkehrsministerium beziehungsweise die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg die Verhandlungen moderieren soll.“