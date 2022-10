Zweiräder, Autos, öffentlicher Verkehr: Die Messe Mobility des SÜDKURIER am Samstag, 22. Oktober, zeigt, was möglich ist mit alternativen und klassischen Antriebsarten. Mit Blick auf die Energiekrise stehen verbrauchsarme Modelle im Mittelpunkt der Messe von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des SÜDKURIER-Medienhauses in Konstanz (Max-Stromeyer-Straße 178).

Energie-Effizienz so relevant wie noch nie

Zehn Aussteller erwartet der SÜDKURIER aus den Branchen Automobil, Zweirad, öffentlicher Nahverkehr und Logistik. Zwei Jahre war die Messe wegen der Pandemie mit dem Coronavirus ausgesetzt. Jetzt wollen vor allem Partner aus dem Automobil- und Zweiradbereich eine Vielzahl unterschiedlicher Marken und Modelle vorstellen, darunter Elektroautos, klassische Verbrenner, Elektrofahrräder und Zweiräder, die mit Muskelkraft betrieben werden.

Messekoordinator Daniel Bensberg von der Konstanzer Marketing- und Media-Agentur SK One sagt: „Seit diesem Jahr ist das Thema Energie-Effizienz so relevant wie noch nie. Umso sinnvoller daher Ihr Besuch auf der Mobility.“ An ihr zeige sich, wie sehr sich der Markt verändert hat.

Das erwartet die Besucher der Messe

Bei der ersten Mobility-Messe im Jahr 2014 waren nach Angaben des SÜDKURIER nur zwei Modelle von Elektroautos zu sehen, inzwischen habe sie fast jeder Hersteller im Programm. Aber auch die Benziner- und auch Dieselmodelle gehörten zum festen Bestandteil der Produktpalette. Die Messe zeige die besonders verbrauchsarmen Modelle.

An Ständen präsentieren sich Radspezialisten, Autospezialisten, die Stadtwerke, die in Konstanz den Bus sowie ein System für Lasten- und Leihräder betreiben. Auch die CityLogistik des SÜDKURIER stellt sich vor. Es handelt sich um einen Verteildienst für Waren, Päckchen, Pakete und Post mit vielen Lastenrädern und zwei Elektrosprintern. Dank ihrer Dienste wurden in diesem Jahr schon rund 29.350 Kilogramm des Treibhausgases Kohlendioxid eingespart.