Familie vor 1 Stunde Mein Kind hört nicht auf zu brüllen: Was tun, wenn der Nachwuchs ausrastet? Viele Eltern kennen die Trotzphase, aber manche Kinder demonstrieren ihre Wut auch später noch mit Treten, Beißen, Schlagen. Eltern kann dies an den Rand der Verzweiflung bringen. Was eine Expertin rät.

So bildet eine Künstliche Intelligenz das Thema Wutanfälle bei Kindern ab. Mütter und Väter kennen diese Situation in der Realität. Was können Sie tun, wenn das Kind nicht mehr zu halten ist? | Bild: Midjourney/Isabelle Graef