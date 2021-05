von (pm/kst)

Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde. Jetzt hat der Gesundheitsverband Landkreis Konstanz (GLKN) einen Weg gefunden, wertvolle Sekunden beim Notfallmanagement zu gewinnen. Dabei hilft die Digitalisierung. Seit dem 19. April erfolgt an den GLKN-Standorten Singen, Radolfzell und Konstanz die Anmeldung von Notfallpatienten durch den Rettungsdienst digital mit Hilfe des Notfall-Informations- und Dokumentations-Assistenten Nida. Das teilt das GLKN in einer Pressemitteilung mit. Nida sei vom Zentrum für Telemedizin in Bad Kissingen entwickelt worden und bundesweit im Einsatz.

Vom Rettungswagen direkt in die Klinik: Übertragung von Puls und Sauerstoffsättigung

Die bisherige aktuelle Erprobungs- und Lernphase verlief beim GLKN „bis jetzt reibungslos“. Laut den beiden Chefärzten der Zentralen Notaufnahmen (ZNA) in den Hegau-Bodensee-Kliniken Singen und Radolfzell sowie im Klinikum Konstanz, Dr. Volker Steinecke und Prof. Ivo Quack, ist die neue Möglichkeit ein „Meilenstein“ in der Versorgung der Notfallpatienten. Durch Nida komme es zu einer wichtigen Zeitersparnis bei Notfallpatienten und könne die Patienten beim Eintreffen besser versorgen.

Aber wie kommen die Informationen über das neue System in den Krankenhäusern an? Das System Nida schickt an einen Datenempfänger in den Kliniken die Daten der Rettungsdienste. Der Server kommuniziert dabei über eine standardisierte Schnittstelle mit der Notaufnahmesoftware. Über diese Schnittstelle können wichtige Daten wie Blutdruck, Puls, Blutzucker und Sauerstoffsättigung im Blut, ein erstes EKG und das Rettungsdienstprotokoll anonymisiert vom Rettungsdienst übermittelt werden.

Weiterbehandlung kann vorbereitet werden

Die Daten werden direkt auf einem Monitor, dem sogenannten „Arrivalboard“, in der ZNA angezeigt. Nach dem Ampelsystem wird dem angekündigten Patienten eine Dringlichkeitsstufe zugeteilt. Noch bevor der Patient also in Wirklichkeit über die Türschwelle des Klinikums tritt, liegen dort digital aus dem Rettungswagen alle erforderlichen Daten für die Weiterbehandlung vor. Und das kann wahre Leben retten.