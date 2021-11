Das Gesundheitsamt und der Verein ILE starten eine Imagekampagne gegen den Versorgungsmangel auf dem Land. Zwei Landärzte aus der Region schildern ihre Sicht der Dinge – und sehen die Zukunft in Gemeinschaftspraxen.

Marc Nagel ist Landarzt in Hohenfels. Er fühlt sich wohl in der ländlichen Region und sagt: „Ich glaube, die Patienten hier sind bodenständiger, unkomplizierter, einfach ein anderer Menschenschlag als in der Stadt.“ Er betont: „Man