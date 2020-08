Die Gemüseinsel Reichenau werde dennoch nicht auf dem Trockenen sitzen, und es zeichneten sich auch keine Versorgungsengpässe mit Trinkwasser ab, heißt es auf Nachfrage des SÜDKURIER beim Landratsamt. Allensbach und Öhningen arbeiten trotzdem am Ausbau der Wasserversorgung.

Bodensee, Rhein und Radolfzeller Aach führen noch genug Wasser. | Bild: Lukas Ondreka

Nahezu alle Flüsse und Bäche im Landkreis steuern auf Tiefstände zu. Seit dem Trockenjahr 2018 blieben Grundwasser und oberirdische Gewässer auf niedrigem Niveau, teilt Marlene Pellhammer mit, Sprecherin der Landkreisverwaltung. Das trockene Frühjahr habe die Lage verschärft. Regenfälle sorgten bisher kaum für Ausgleich. Im Winterhalbjahr entscheide sich dann, wie sich die Lage weiter entwickle. Sie hänge von den Mengen der Niederschläge, Verdunstung und Versickerung ab.

Nur im Winter bildet sich neues Grundwasser

Neues Grundwasser bilde sich vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn kaum Wasser verdunste und viele Niederschläge versickerten. Eine Prognose, ob die Trockenzeit anhält, sei derzeit nicht möglich. Aktuell zeigten unter den Gewässern im Landkreis Konstanz nur der Bodensee, der Rhein und die Radolfzeller Aach keine besonderen Tiefstände. Sie wären auch nicht betroffen, sollte es zu Einschränkungen oder Verboten der Wasserentnahme kommen. Die Gemüsegärtner auf der Insel Reichenau und im Tägermoos säßen also nicht auf dem Trockenen.

Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamt Konstanz | Bild: Landratsamt Konstanz

Auch im Hitzesommer 2018, als das Landratsamt erstmals per Allgemeinverfügung ein Schöpfverbot an einigen Bächen und Flüssen ausgesprochen hatte, galt dieses nicht für die Radolfzeller Aach, den Rhein und den Bodensee. Immer erlaubt ist es zudem, das Vieh zu tränken, und mit Handgefäßen kleine Mengen Wasser zu entnehmen. In begründeten Einzelfällen können auch Ausnahmen bewilligt werden.

Verbrauch in Öhningen ist zu hoch

„Keine Gemeinde im Landkreis hat bisher Probleme, die Versorgung mit Trinkwasser sicher zu stellen“, erklärt Marlene Pellhammer. Und doch hat die Gemeinde Öhningen dieses Jahr schon Gießverbote erlassen müssen. Schuld daran sei aber nicht die Trockenheit gewesen, sondern ein besonders hoher Wasserverbrauch durch Einheimische und Gäste, erklärt Bürgermeister Andreas Schmid.

Fragen und Antworten zum Wassermangel Wie stellt der Landkreis den Wassermangel fest? Größere Fließgewässer wie die Radolfzeller oder die Stockacher Aach haben Pegel. Hier werden der jeweilige Wasserstand und der Wasserabfluss gemessen, teilt Marlene Pellhammer mit, Sprecherin der Landkreisverwaltung Konstanz. Würden diese kritisch, sei auch mit Problemen an kleineren Bächen zu rechnen. Bei Dienstfahrten betrachteten Experten die Gewässer auch persönlich. Ab wann kommt ein Verbot der Wasserentnahme in Frage? Nach Angaben des Landratsamts Konstanz gibt es keine verbindlichen Messwerte. Jedes Gewässer habe unterschiedliche Leitfischarten mit bestimmten Ansprüchen an den Lebensraum. „Die Entscheidung, ob ein Wasserentnahmeverbot angeordnet werden muss, ist also unter Beachtung der Gesamtumstände zu treffen“, so Sprecherin Marlene Pellhammer. Wer darf überhaupt in größeren Mengen Grund- oder Oberflächenwasser aus Gewässern entnehmen? Alle, die eine wasserrechtliche Bewilligung bekommen. Es wird dabei geprüft, ob schädliche Auswirkungen für das Gewässerbiotop oder die Trinkwasserversorgung zu erwarten sind. Eine Übernutzung muss ausgeschlossen sein. Ansonsten gibt es keine Genehmigung. Kann das Landratsamt eine besonders effektive Methode des Wassersparens empfehlen? Es weist darauf hin, dass der sorgsame Umgang mit Wasser der Umwelt diene und Geld spare. „Das Einsparpotenzial hängt von den jeweiligen Gewohnheiten ab.“ Es sei deshalb nicht möglich, allgemein gültigen Ratschläge zu geben. (rin)

Der Bürgermeister sagt, der Wasserstand in den Bächen am Schienerberg habe nur wenig Einfluss auf die Quellen und Tiefenbrunnen, aus denen die Gemeinde Öhningen das Trinkwasser schöpfe. Aktuell seien die die Quellschüttungen leicht zurückgegangen, hielten sich aber im langjährigen Mittel. Zu Beginn der Schulferien habe die Gemeinde allerdings „über längere Zeit einen um 100 Prozent höheren Verbrauch“ von Wasser als sonst verkraften müssen.

Touristen verbrauchen viel Wasser

Solche Verbrauchssprünge bereiteten durchaus Sorgen. Es handle sich um Wochen, in denen sich besonders viele Einheimische, Urlauber und Besitzer von Zweitwohnungen in der Gemeinde aufhielten, gleichzeitig Gärten im großen Stil bewässerten und parallel noch ihre Swimmingpools und Planschbecken befüllten.

Andreas Schmid, Bürgermeister von Öhningen | Bild: SK

Die Gemeinde Öhningen arbeite am Ausbau der Speicherkapazitäten, um auch solche Verbrauchsspitzen besser ausgleichen zu können, erklärt Bürgermeister Andreas Schmid.

Allensbach will Engpässe vermeiden

Die Gemeinde Allensbach, die ihr Trinkwasser aus zwei eigenen Tiefbrunnen bezieht, arbeitet ebenso am Ausbau der Versorgungskapazitäten. In den vergangenen Jahren sei es nie zu Engpässen gekommen, teilt Frank Ruhland mit, der Leiter des Bauamts der Gemeinde. Die Schüttungen seien ausreichend groß. Man könne mit ihnen auch längere Hitzeperioden überstehen. Um auf der ganz sicheren Seite zu sein, schaffe die Gemeinde gerade die technischen Voraussetzungen, mit denen sie bisher nicht genutztes Trinkwasser aus Quellen oberhalb des Mindelsees ins Netz speisen kann.

Landkreis-Sprecherin Marlene Pellhammer schließt aus, dass eine der Gemeinden tatsächlich einmal auf dem Trockenen sitzen könnte. Alle Betriebe für die Wasserversorgung verfügten über mehrere Versorgungsalternativen. „Außerdem gibt es Verbundleitungen zwischen einzelnen Netzen.“