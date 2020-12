Rosemarie Banholzer hat viele Weihnachten erlebt. Immerhin ist die Konstanzerin heute 95 Jahre alt. Am liebsten denkt sie an die Weihnachten mit ihren Kindern. Eine Geschichte wird jedes Jahr aufs Neue erzählt. Sie dreht sich um ihrem ältesten Sohn Klaus, ein Moped und einen Unfall. Aber keine Sorge: Rosemarie Banholzer erzählt sie mit vielen Lachpausen.

Mutter und Sohn kaufen ein Moped

„Als mein Sohn 15 oder 16 Jahre alt war, wollte er unbedingt ein Moped. Mein Mann und ich haben ihm versprochen, ihm die Hälfte eines gebrauchten Mopeds zu zahlen“, sagt sie. Und als ob es Vorsehung gewesen wäre, stand eines 24. Dezembers eine Anzeige im SÜDKURIER: Moped günstig zu verkaufen. Also brachen Mutter und Sohn noch am Vormittag auf, um das Moped zu kaufen. „Das Moped war der ganze Stolz meines Sohnes. Er war so glücklich“, erinnert sie sich.

Rosemarie Banholzer verschwieg einen Unfall für ihren Sohn. | Bild: Steinert, Kerstin

Die erste Fahrt mit dem Moped stand an. „Ich habe mich überreden lassen, mich hinter meinen Sohn aufs Moped zu setzen“, sagt sie. Nun muss man wissen: In der Nacht davor gab es Frost. Es kam, wie es kommen musste. „Wir sind gestürzt“, sagt Banholzer und lacht bei der Erinnerung. Eigentlich war die Situation nicht zum Lachen. „Trotz schlimmer Schmerzen im Schienbein bin ich wieder auf das Moped aufgestiegen und wir sind weitergefahren“, sagt Banholzer. Aber ihrem Mann und Vater ihres Sohnes haben sie nicht von dem Unfall erzählt.

Mit Schmerzen im Bein Weihnachtsessen gekocht

Mutter und Sohn schwiegen eisern. Aber so leicht war das nicht. „Ich hatte sehr schlimme Schmerzen im Schienbein und es war bunt. Also habe ich eine lange Hose angezogen und das Weihnachtsessen gekocht“, sagt sie und lacht schon wieder. „Ich konnte meinem Mann doch nichts erzählen, sonst wäre das Moped sofort weg gewesen“, bringt sie lachend hervor. Von dem Unfall und den Schmerzen im Bein, die sich später als Knochenhautentzündung herausstellte, erfuhr der Vater erst viel später. „Mein Sohn, der heute 72 Jahre alt ist, ist mir heute noch dankbar“, sagt Banholzer. Das Moped konnte er behalten. Doch seither wird immer wieder an Weihnachten diese alte Geschichte hervorgeholt und bringt die ganze Familie an Heiligabend zum Lachen.