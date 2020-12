Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Traditionen. Auch im Hause Schmaglinski. Daran kann sich Günter Schmaglinski noch gut erinnern. Der heute 78-jährige Engener schmunzelt, als er an das Weihnachten zurückdenkt, als er etwa zehn oder elf Jahre alt war. „An Heiligabend haben meine Mutter und ich immer den Christbaum geschmückt“, erzählt er. Der Baum thronte auf einer Decke, die auf einem kleinen Tisch lag. Der kleine Günter schmückte gerne den Baum. Denn das bedeutete: Am Abend kam das Christkind mit Geschenken.

Die Katze springt in den Baum

Weihnachtskugeln, Wunderkerzen und jede Menge Lametta zierten den Baum. „Wir haben wirklich noch viel Lametta an den Baum gehängt“, sagt Schmaglinski. „Irgendwann ging meine Mutter in die Küche und meinte, ich solle den Baum weiter dekorieren. Und das habe ich auch getan“, erzählt er und fängt wieder an zu grinsen. „Wir hatten damals eine Katze. Und die hat mir interessiert zugesehen, wie ich das Lametta auf dem Baum verteilt habe. Es hat ja so schon geglitzert“, sagt Schmaglinski.

Günter Schmaglinski bangte als 10-Jähriger um seine Geschenke. | Bild: Steinert, Kerstin

Aber natürlich ist es nicht nur beim Baumschücken geblieben. „Ich habe die Katze mit dem Lametta zum Spielen animiert und plötzlich macht sie einen Satz, reißt die Tischdecke runter und der Baum fällt nach hinten. Es macht Boom und Klirr“, sagt er und lacht lauthals. Tränen funkeln in seinen Augen. Damals sei ihm allerdings nicht zum Lachen zumute gewesen. „Meine Mutter kam angelaufen und hat die Bescherung gesehen“, erinnert sich Schmaglinski.

Die Stube ist kalt und das Christkind war da

Viele der Kugeln seien in tausend Splitter zersprungen. „Da war die Hölle los. Dabei war ich ja unschuldig. Ok, nicht ganz unschuldig“, sagt er und grinst wieder wie ein zehnjähriger Junge. „Meine Mutter war sauer und sagte: ‚Das wird das Christkind nicht sehr erfreuen und bringt dir heute Abend nichts‘“, erzählt Schmaglinsiki. Den ganzen Abend bangte er, ob das Christkind nun wirklich nichts für ihn hatte. Als es endlich so weit war, dass der kleine Günter ins Wohnzimmer zum Christbaum durfte, stand das Fenster zur Stube offen. „Es war kalt“, sagt er. Zu seiner Erleichterung lagen ein paar Geschenke unter dem Baum mit dem vielen Lametta.