Kreis Konstanz vor 2 Stunden

Luca-App startet am Montag: Kontaktverfolgung funktioniert bald digital

An Montag soll die Luca-App auch im Landkreis Konstanz zum Einsatz kommen. Mit der App können sich Bürger in Restaurants, Museen oder Behörden digital einloggen. Das soll die Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie erleichtern. Aber es gibt auch Kritik an der digitalen Lösung.