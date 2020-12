Von den schlechten Umfragewerte für die SPD im Bund will sich Lina Seizl nicht beirren lassen. „Ich will diesen Wahlkampf. Ich habe richtig Bock darauf“ rief sie den 51 abstimmungsberechtigten Genossen im Unteren Konzilsaal in Konstanz entgegen.

Seitzl lebt seit elf Jahren in Konstanz

Unter Einhaltung der Abstands- und Maskenregeln wegen der Pandemie mit dem Coronavirus haben die Sozialdemokraten ihre Kandidatin für die Bundestagswahl nominiert. Lina Seizl war die einzige Bewerberin. Die verheiratete Politikwissenschaftlerin, die an der Universität St. Gallen arbeitet und seit 11 Jahren in Konstanz lebt, wurde mit 48 Ja-Stimmen gewählt. Drei Mitglieder hatten sich enthalten.

Die SPD wird weiterhin gebraucht

Lina Seizl sagte, sie gehe „mit Zuversicht und Mut“ dem Wahlkampf entgegen. Viele glaubten, die SPD habe nicht mehr die richtigen Antworten auf die Zukunftsthemen in diesem Land. Schon vor 40 Jahren habe der Soziologe Ralf Dahrendorf das Ende des Sozialdemokratischen Jahrhunderts ausgerufen. Sie aber sei überzeugt: Die SPD-Politik der sozialen Sicherheit werde auch im technologisch weiter entwickelten Deutschland gebraucht.

Es gehe nicht darum, den technischen Wandel aufzuhalten, sondern ihn so zu gestalten, dass alle Menschen mitgehen könnten. Die 31-Jährige kündigte an: „Ich will die Probleme anpacken, die wir schon viel zu lange vor uns herschieben.“

Seitzl ist nicht zufrieden mit Klimapolitik

Viele betrachteten die Klimapolitik der Großen Koalition, also unter Beteiligung der Sozialdemokraten, als halbherzig und wirkungslos. Auch sie sei nicht zufrieden. Sie sehe aber auch die sozialen Verwerfungen, die eine radikal auf den Klimaschutz ausgerichtete Politik nach sich ziehen würde. Sie sprach sich für Investitionen aus, um Energie sauber zu erzeugen, um zum Sparen zu motivieren und um vorhandene Umwelttechniken sowie neue Ideen zur Marktreife zu bringen.

Seizl brachte auf den Punkt, was viele fühlen: Der wohlhabende Teil der Bevölkerung habe zunehmenden Reichtum aufgehäuft, auf der anderen Seite arbeiteten immer mehr Menschen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Der klassische Sozialstaat helfe da kaum mehr. Nun gelte es, diesen den neuen Herausforderungen anzupassen. Die SPD sei die Partei, die sich vor allem um die Belange der Arbeitenden kümmere. Es sei also ihre Aufgabe, den Sozialstaat umzugestalten.

Ungerechtigkeiten in der Bildungsfrage

Seizl, die selbst aus einem Haushalt mit Nicht-Akademikern kommt, berichtete, sie habe als erstes Kind in der Familie die Chance auf ein Studium erhalten. Erst an der Universität sei ihr klar geworden, dass sie mit ihrem Hintergrund eine Ausnahme darstelle. „Es ist unfassbar. Die Herkunft bestimmt im Jahr 2020 noch immer die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen.“ Dabei gehe es doch um Gerechtigkeit, damit um den Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Landes.

Auf die Frage aus dem Publikum, welche Koalition sie bevorzugen würde, antwortete Seizl nur indirekt: Sie wolle möglichst viele Stimmen für die SPD holen und den aktuellen Finanzminister im Bund, Olaf Scholz, als Bundeskanzler. Sie wolle gestalten und Verantwortung übernehmen. Ihr politischer Schwerpunkt liege in Konstanz, wo sie seit einiger Zeit auch im Kreistag sitze. Sie freue sich darauf, im Wahlkampf stärker den Hegau kennen zu lernen.

„Wir leben in keiner Corona-Diktatur.“

Mit Blick auf die Coronapolitik und die Demonstrationen dagegen sagte Seizl: „Wir leben in keiner Corona-Diktatur.“ Die Bevölkerung erlebe vielmehr, dass sich die deutsche Demokratie sich als ziemlich stabil erweise. Die Politik setze alles daran, dass der Krise durch die Pandemie keine Krise der Wirtschaft folge. Sie sehe, wie ein Großteil der Gesellschaft zusammen halte und konsequent die Maske trage, um andere nicht in Gefahr zu bringen. „Ja, wir tun das Richtige. Das sollten wir uns von ein paar Verquerdenkern nicht ausreden lassen“, so der Appell der SPD-Kandidatin.