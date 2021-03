Bei der Kontrolle eines Autos aus Österreich kommend, gab der Fahrer des Wagens an, in der Fahrertüre einen Teleskopschlagstock und Pfefferspray mit sich zu führen. Als die Beamten den Mann abtasten wollten, gab dieser an, „etwas unter dem Hemd zu tragen“. Laut Pressemitteilung waren es eine geladene Faustfeuerwaffe und eine Schutzweste.

Des Weiteren befanden sich im Auto noch zwei weitere Pistole, Munition, Waffenzubehör und ein Klappmesser. Die Waffen wurden sichergestellt.

Schweizer Behörde kontrolliert

Gemäß Zollvertrag zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein ist die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) auch in Liechtenstein für Zoll und Grenzsicherheit zuständig.